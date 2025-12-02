الدقهلية تتسلم 5700 شجرة جديدة ضمن المرحلة الرابعة لمبادرة زيادة الغطاء الأخضر

شهد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية استلام الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة للمبادرة، والتي تضمنت 5700 شجرة من ذات الأنواع التي استلمتها المحافظة في الدفعة الأولى، وتشمل: ياسمين، أرثرينا، بونسيانا، كوريزيا، وأكاسيا، بحضور الدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة.

وأكد السكرتير العام، خلال عملية الاستلام، أن توجيهات محافظ الدقهلية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الغطاء الأخضر وتحسين جودة الهواء، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المبادرة لتصبح نموذجًا متقدمًا في تنمية المشهد البيئي والحضاري.

وأوضح السكرتير العام أن توزيع الدفعة الثانية من الأشجار تم على مركزي طلخا وبلقاس، بالإضافة إلى مديريات الزراعة والشباب والرياضة، على أن يتم البدء الفوري في أعمال الزراعة بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وإدارات البيئة ومديرية الزراعة بالدقهلية.

وأكد على مسئولية رؤساء المراكز والمدن عن زراعة الأشجار ورعايتها، وأوضح أن عمليات تسليم الأشجار للمحافظة مستمرة حتى يوم 10 ديسمبر، ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تغطية أكبر عدد من المناطق والطرق والمحاور الرئيسية في أنحاء المحافظة.