محافظ الدقهلية يشدد على المتابعة المستمرة لأسعار السلع الغذائية بالمعرض الدائم بشارع قناة السويس

همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل المعرض الدائم للسلع الغذائية يوميا حتى ساعات الليل، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وشدد المحافظ ، على استمرار المتابعة اليومية لضبط الأسعار بالمعرض الدائم ومنافذ البيع بالمنصورة، والتأكد من التخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض، لتكون أكثر من 20%، على السلع الغذائية الأساسية تيسيرا على المواطنين في الحصول على متطلباتهم بأسعار مخفضة.

يذكر أن المعرض الدائم للسلع الغذائية يضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار العمل على توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

كما تجري تخفيضات على البيض الأبيض والأحمر بأسعار 100جنيه للطبق، والأسماك تتراوح أسعارها بين 40 إلى 100 جنيه، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

ويقوم بالإشراف على السوق بشارع قناة السويس، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة ونوابه، ومتابعة الأسعار من علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، والأستاذ خالد ابو ليلة بمديرية التموين، والأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك للمتابعة المستمرة لحركة البيع والتداول وضبط الأسعار بالمعرض.

الدقهلية محافظ منفذ ببغ قتاة السوبس

