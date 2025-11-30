محافظ الدقهلية يتفقد تطوير النصب التذكاري للشهداء بمدينة المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال التطوير الجارية للنصب التذكاري للشهداء أمام الديوان العام للمحافظة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مراحل وجودة التشطيب.

وشملت أعمال التطوير تركيب سور حديدي حديث حول النصب التذكاري لتعزيز السلامة وتحسين المظهر الجمالي، إلى جانب رفع كفاءة الإضاءة، وتنسيق المساحات الخضراء.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن "تكريم الشهداء لا يقتصر على الكلمات، بل يتجسد في الحفاظ على معالم تضحياتهم وتطوير الأماكن التي تحمل أسماءهم لتبقى شاهداً على بطولاتهم للأجيال القادمة".

ولفت المحافظ إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية تتوافق مع الهوية البصرية للمحافظة، وباستخدام خامات عالية الجودة لضمان الاستدامة.

كما أنه يندرج ضمن حزمة مشروعات تهدف إلى الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة المنصورة.

ووجه المحافظ الشكر لحي شرق المنصورة وللجهات المنفذة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجودة والسلامة، والاستمرار في المتابعة اليومية لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.