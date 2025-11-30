دون لون أو رائحة..مخدر "أعصاب" خطير يثير خوف الجزائريين| تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقريرا عن انتشار مخدر خطير يثير الخوف في الجزائر، واستنفرت الجهات المعنية في الجزائر بعدما حذرت سلطات محلية من مخدر يُطلق عليه اسم “مخدر الأعصاب”.





مخدر دون لون أو رائحة







وأوضح التقرير أن هذا المخدر يتم استخدامه من قبل المغتصبون، لخصائصه الشكلية التي لا تبين آثاره.



وقد أصدرت مصالح ولاية جرداية تعليمة طلبت فيها من مصالح التربية، الحذر من مخدر الأعصاب الذي يكون عبارة عن مادة سائلة ليس لها لون أو رائحة، كما يمكن خلطها مع المشروبات وتستغل في اغتصاب الفتيات.



شل الحركة وعدم تذكر الأحداث





وأوضح أن هذه المادة تعد مخدراً قوياً لـ الجهاز العصبي، ولها قدرة على شل الحركة وجعل الضحية غير قادر على المقاومة أو حتى تذكر الأحداث.



أعراض جنسية ونوبات صرع



وعن أعراض المخدر أفادت التعليمات بأن جاما هيدرو بوتيرات تسبب "إثارة جنسية، صداع، هلوسة، دوخة، ارتباك، غثيان، تقيؤ، إسهال، خدر بالساقين، مشاكل في الرؤية، تغير في معدل نبضات القلب، تغيرات عقلية، نوبات صرع، النسيان"، موضحة أن لهذا المخدر جرعتين، الأولى عن طريق الفم، والثانية عن طريق الوريد.



