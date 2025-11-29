أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل .. وطريقة علاجه

يعد احتباس السوائل خلال الحمل من المشكلات الشائعة بين النساء في مختلف أنحاء العالم.. فما سببه وما علاجه؟

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نعرض اهم أسباب معاناة المرأة من احتباس السوائل خلال الحمل وطرق علاجه.

أسباب احتباس السوائل في الحمل

احتباس الماء أثناء الحمل عرض طبيعي وزيادة إنتاج هرمون الريلاكسين تسبب توسعًا في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تورم الساقين والكاحلين.

يحدث التورم لأن الدم عند وصوله إلى الأطراف السفلية يصعب إرجاعه إلى الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تراكم السوائل بين الخلايا والتورم.

علاج احتباس السوائل أثناء الحمل

اشربي 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، وارفعي ساقيك قدر الإمكان لتحسين الدورة الدموية وتحفيز التخلص من السوائل، قللى من تناول الملح، وحافظي على نشاطك البدني من خلال ممارسة تمارين خفيفة، مثل المشي أو التمارين الرياضية المائية.