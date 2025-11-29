قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر عبد الحميد: سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم الزمالك الأول من طينة الكبار
الغندور يكشف مصير رضا شحاتة من البقاء مع كهرباء الإسماعيلية
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة حوش عيسى
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة
يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%
اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية
نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا
عمرو أديب يقود كيوت بديل التوك توك على الهواء
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بالمنيا مغاغة والعدوة وبني مزار»
ليه المحترفين بيرجعوا على الأهلي؟.. جمال عبد الحميد يثير الجدل| تفاصيل
دبلوماسي: رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة إدارة غزة
أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل .. وطريقة علاجه

الحمل
الحمل

يعد احتباس السوائل خلال الحمل من المشكلات الشائعة بين النساء في مختلف أنحاء العالم.. فما سببه وما علاجه؟

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نعرض اهم أسباب معاناة المرأة من احتباس السوائل خلال الحمل وطرق علاجه.

أسباب احتباس السوائل في الحمل

احتباس الماء أثناء الحمل عرض طبيعي وزيادة إنتاج هرمون الريلاكسين تسبب توسعًا في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تورم الساقين والكاحلين.  

يحدث التورم لأن الدم عند وصوله إلى الأطراف السفلية يصعب إرجاعه إلى الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تراكم السوائل بين الخلايا والتورم.

علاج احتباس السوائل أثناء الحمل

اشربي 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، وارفعي ساقيك قدر الإمكان لتحسين الدورة الدموية وتحفيز التخلص من السوائل، قللى من تناول الملح، وحافظي على نشاطك البدني من خلال ممارسة تمارين خفيفة، مثل المشي أو التمارين الرياضية المائية.

احتباس السوائل احتباس السوائل في الحمل علاج احتباس السوائل في الحمل الحمل أسباب احتباس السوائل في الحمل

