الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء ليلة القدر 29 رمضان .. اغتنم الفرصة لعلها تكون الليلة

أدعية

دعاء ليلة القدر 29 رمضان مع مغرب اليوم الأربعاء 28 رمضان تبدأ الليلة الوترية الأخيرة من شهر رمضان الكريم، لعلها ليلة استجابة، وليلة تُرفع فيها الأعمال، وتتبدل فيها أقدار العباد إلى أحسنها، وبدأ الكثيرون يبحثون عن دعاء ليلة القدر 29 رمضان فهى ليلة خير من ألف شهر وعظيمة لا تعادلها ليلة، تتنزل الملائكة فيها وتحدث الكثير من المعجزات ويستجاب الدعاء، وهي الليلة التي انزل فيها القرآن الكريم على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور.

دعاء ليلة القدر 29 رمضان

يحرص الكثيرون على ترديد دعاء ليلة القدر لأنها اخر ليلة وترية يرجون من الله استجابة لدعائهم وتحقيق امنياتهم وتغير حالهم لأحسن حال.

دعاء ليلة القدر 29 رمضان

ورد عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟ قالَ: تقولينَ: اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي).

دعاء ليلة القدر 29 رمضان

اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار.

اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمّهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفّار.

اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت له زلّاته وآثامه، وأمَّنْته الروع يوم القيامة، وحرَّمت على النار جسده وعظامه، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تفرّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور، وعيبٍ مستور، وتجارةٍ لن تبور، يا عزيز يا غفور.

اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرّقنا بعده تفرّقًا معصومًا، ولا تجعل معنا شقيًا ولا محرومًا.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفَّسْته، ولا غما إلا أزلته، ولا دَيْنًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسّرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مجاهدًا إلا نصرته ولا مظلوما إلا أيّدته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعَنتنا على قضائها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.


دعاء ليلة القدر 29 رمضان مستجاب
اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنا مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ بَلاَءٍ عَافِيَةً، وَاسْتُرْ عَوْرَاتِنا، وَأَصْلِحْ نِيّاتِنا، وَذُرِّيّاتِنا، وَأَحْسِنْ خَواتِمَنا، وَاحْفَظْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينا، وَمِنْ خَلْفِنا، وَعَنْ أَيْمانِنا، وَعَنْ شَمائِلِنا، وَمِنْ فَوْقِنا، وَنَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنا، يا ذا الْجَلاَلِ وَالإِكْرامِ، اللَّهُمَّ أَعْطِنا وَلاَ تَحْرِمْنا، وَكُنْ لَنا وَلاَ تَكُنْ عَلَيْنا، وَاخْتِم بِالصّالِحاتِ أَعْمالَنا، وَاشْفِ مَرْضانا، وَارْحَمْ مَوْتانا، وَبَلِّغْ فِيما يُرضِيكَ عَنّا آمالَنا، وَارْحَمْ ضَعْفَنا، وَاجْبُْر كَسْرَنا، وَلاَ تُخَيِّبْ فِيكَ رَجاءَنا، يا فَرَجَنا إِذا أُغْلِقَتْ الأَبْوابُ، يا رَجَاءَنا إِذا انْقَطعَتْ الأَسْبابُ، وَحِيلَ بَيْنَنا وَبَيْنَ الأَهْلِ وَالأَصْحابِ.

اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدَّيْن عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فُكَّ أسر المأسورين في كل مكان.

اللهم من عادانا فعادِه، ومن آذانا فآذِه، اللهم إننا ضعفاء فقوّنا، مظلومون فانصرنا، مبتلون فثبّتنا، اللهم آنس وحشتنا، وأزل كربتنا، وخفّف مصابنا، واشف مرضانا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأفهامنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا مُمَحِّصًا، وعن النار مُخَلِّصًا، اللهم ذكّرنا منه ما نُسّينا، وعلّمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن يُحِلُّ حلالَه، ويُحرِّم حرامَه، ويعمل بمُحْكَمِه، ويؤمن بمتشابهِه، ويتلوه حق تلاوته، اللهم ألبسنا به الحُلل، وأسكنا به الظُّلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النِقم.

دعاء ليلة القدر 29 رمضان مكتوب
اَللَّهُمَّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميعٌ قريبٌ مجيبُ الدعوات، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اَلْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَى اَلْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا إِذَا عَرِقَ الْجَبينُ، وكَثُرَ الأنينُ، وأَيِسَ مِنَّا الْقَريبُ والطبيبُ، وَبكى عَلَيْنَا الصديقُ والحبيبُ، اَللَّهُمَّ ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، وبلغت التراقى وقيل من راق، والتفت الساق بالساق، إليك يا ربنا يومئذ المساق، وَارحَمْنَا يَا مَولانَا إِذَا وَارانَا التُّرابُ، وَوَدَّعَنَا الأحْبَابُ، وَفَارَقْنَا النَّعِيمَ، وانقطَع عَنَّا النَّسِيم، اَللَّهُمَّ كن معنا إذا نُفخ في الصور، وبُعثر ما في القبور، إليك يا ربنا يومئذٍ النشور، كن معنا يوم القيامة؛ يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه، وتسألك جميع الكائنات السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللَّهُمَّ إنَا نسألك الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، ونعوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ.

يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر السيّئات، يا وليّ الحسنات، ويا دافع البليّات، اللهم إنك قلت وقولك الحق: "ادعوني أستجب لكم"، وقلت وأنت أصدق القائلين: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب"، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التّكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم لا تَرُدَّنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين، "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، و بالأعمال مخلصين و بالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، و بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين.

اللّهم احيينا مستورين، و امتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي فإنّك على كلّ شيء قدير.

دعاء ليلة القدر 29 رمضان دعاء آخر ليلة وترية دعاء ليلة ٢٩ رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

لمدة شهر.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسمياً

أسعار الذهب اليوم

انخفاض 45 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

بالصور

قبل العيد .. أسعار سكودا فيليشيا المستعملة

سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا

طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج

طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج
طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج
طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

الطفل الصيني شاو زييان
الطفل الصيني شاو زييان
الطفل الصيني شاو زييان

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

فيديو

الطفل الصيني شاو زييان

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد