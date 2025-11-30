قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
برنامج الأغذية العالمي يحذر: السودان على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
ذكرى الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.. صوت مكة الذي قرأ في الحرمين والأقصى
بالصور

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

رنا عصمت

التهاب المعدة هو حالة يحدث فيها تهيّج أو التهاب في بطانة المعدة، مما قد يؤدي إلى ألم وعسر هضم وشعور بالغثيان. وتُعد عدوى بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori) من أشهر أسبابه وأكثرها شيوعًا. وفيما يلي بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن تجربتها للمساعدة في تخفيف هذه الحالة:

1- البروبيوتيك:

 البروبيوتيك هي بكتيريا نافعة قد تُحسّن صحة الجهاز الهضمي من خلال القضاء على البكتيريا الضارة. كما تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتبطئ نمو بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري المسببة الرئيسية لالتهاب المعدة، ويُعد الزبادى مثالًا شائعًا للأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك.

2- خل التفاح:

قد يساعد خل التفاح في تقليل إنتاج الحمض الزائد في المعدة وإعادة التوازن، كما قد يساهم في القضاء على البكتيريا التي تضر بطانة المعدة، ويمكن إضافة القليل من العسل إليه لتهدئة بطانة المعدة المتهيجة.

3- الثوم:

يُعرف الثوم بخصائصه المضادة للفطريات والميكروبات، وقد يساعد في التحكم في التهاب المعدة من خلال استهداف بكتيريا H. pylori وتقليل تكوّن الغازات في المعدة.

4- ماء جوز الهند:

يُعتقد أن ماء وحليب جوز الهند يمتلكان خصائص مطهّرة قد تساعد في القضاء على البكتيريا، إضافة إلى دوره المحتمل في تعزيز جهاز المناعة وتحسين عملية الشفاء.

5- البروكلي:

يُعد البروكلى من أفضل العلاجات المنزلية للمساعدة في السيطرة على التهاب المعدة، كما أنه يدخل في النظام الغذائي اليومي. ويحتوي على عناصر غذائية مهمة قد تخفف أعراض الالتهاب.

6- الألوفيرا:

تتمتع الألوفيرا بخصائص مضادة للالتهابات، وقد تساعد في تهدئة المعدة وتخفيف تهيّجها.

7- البابايا:

تحتوي البابايا على نسبة عالية من مضادات الاكسدة، كما تحتوي على إنزيم الباباين الذي يساعد في هضم البروتينات ويقلل من تكوّن الغازات.

المصدر..DailyMedicalinfo

المصدر..DailyMedicalinfo

