شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
وزيرة التضامن تدشن مبادرة لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين والمخدرات
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.. ومواصلة تطوير المنظومة الضريبية
أخبار العالم

حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية

حماس
حماس
فرناس حفظي

نفت حركة  حماس ، اليوم الأحد، ما نشرته صحيفة العربي الجديد ونسبته إلى "مصدر قيادي في الحركة" بشأن قضايا تتعلق بالتصعيد وملء الفراغات القيادية، مؤكدة أنّ المعلومات المتداولة "لا أساس لها من الصحّة".


وأعربت الحركة في بيان رسمي عن أسفها لنشر مثل هذه الأخبار دون التحقق من صحتها عبر الرجوع إليها مباشرة، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى "تعريض قيادات  الحركة لخطر الاستهداف".

وفي وقت سابق، زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أنها استهدفت مجموعة من مقاتلي المقاومة الفلسطينية المحاصرين في أنفاق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن المقاتلين خرجوا من أنفاق تقع في شرق رفح، المنطقة الخاضعة حالياً لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يزعم الجيش أن عشرات من مقاتلي حركة حماس محاصرون داخلها.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش يعمل على التحقق من هويات العناصر المستهدفة، ويشتبه بأن من بينهم قائد كتيبة رفح الشرقية ونائبه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصفية أكثر من 30 مسلحًا واعتقال ثمانية آخرين أثناء محاولتهم الفرار من الأنفاق.

وفي أحدث التطورات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثامين 9 من عناصر المقاومة شرق رفح، مؤكداً أن هؤلاء استشهدوا نتيجة عمليات عسكرية مركزة شملت غارات جوية وتفجير مسارات الأنفاق.

حركة حماس ملء الفراغات القيادية قيادات الحركة قوات الاحتلال الإسرائيلي قائد كتيبة رفح

