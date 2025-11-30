حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية

نفت حركة حماس ، اليوم الأحد، ما نشرته صحيفة العربي الجديد ونسبته إلى "مصدر قيادي في الحركة" بشأن قضايا تتعلق بالتصعيد وملء الفراغات القيادية، مؤكدة أنّ المعلومات المتداولة "لا أساس لها من الصحّة".



وأعربت الحركة في بيان رسمي عن أسفها لنشر مثل هذه الأخبار دون التحقق من صحتها عبر الرجوع إليها مباشرة، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى "تعريض قيادات الحركة لخطر الاستهداف".

وفي وقت سابق، زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أنها استهدفت مجموعة من مقاتلي المقاومة الفلسطينية المحاصرين في أنفاق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن المقاتلين خرجوا من أنفاق تقع في شرق رفح، المنطقة الخاضعة حالياً لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يزعم الجيش أن عشرات من مقاتلي حركة حماس محاصرون داخلها.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش يعمل على التحقق من هويات العناصر المستهدفة، ويشتبه بأن من بينهم قائد كتيبة رفح الشرقية ونائبه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصفية أكثر من 30 مسلحًا واعتقال ثمانية آخرين أثناء محاولتهم الفرار من الأنفاق.

وفي أحدث التطورات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثامين 9 من عناصر المقاومة شرق رفح، مؤكداً أن هؤلاء استشهدوا نتيجة عمليات عسكرية مركزة شملت غارات جوية وتفجير مسارات الأنفاق.