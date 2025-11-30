لست أهلاويا ولا زمالكاويا ..أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي

سلط الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الضوء على أزمة أرض نادي الزمالك إضافة إلي كواليس تعديل قانون الرياضة.



قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال استضافته في برنامج الناظر مع شوبير: أراجع مساري دائما ولدي نفس لوامة على الأخطاء وأزعل من نفسي لو جرحت أي شخص لكن في العدل لا ألوم نفسي وفي عام 2012 إلى 2014 كنت رئيسا لاستاد القاهرة ثم مساعد وزير حتى 2016 وفي منتصف 2016 قررت أرجع للتدريس في الجامعة وأغلقت الملف وتم إخطاري بمقابلة شخصية قبل إبلاغي بالترشح لمنصب وزير الشباب والرياضة وبعد المقابلة تم إبلاغي رسميا بالمنصب وكانت فرحتي غير عادية وسجدت لله شكرا.



تابع الدكتور أشرف صبحي: أقول لكل شاب ماتزعلش واجتهد في مسارك وكنت لاعب كاراتيه وأرغب في دخول كلية الشرطة وربنا اختارلي تربية رياضية ودائما حديث الرئيس السيسي توجيه لرؤية مستقبلية نعمل عليها وكرة القدم لابد من تطويرها والعمل على تنمية المواهب وعرضنا رؤية لانتقاء الموهبة في كل الألعاب وليست الكرة فقط.



أضاف الدكتور أشرف صبحي : منذ 2019 أسسنا المشروع القومي للموهبة لانتقاء الموهبة في عدد من الرياضات والمشروع القومي تضمن المصارعة ورفع الأثقال وتنس الطاولة واليد والسلة وندرس ضم ألعاب أخرى ولدينا 308 حاضنة في 27 محافظة لانتقاء المواهب الرياضية من 4000 لاعب وأيضا لدينا لاعبين من المشروع القومي حاليا أبطال عالم.



واستطرد الدكتور أشرف صبحي : كل 6 سنوات نعيد الانتقاء بين المواهب الرياضية في كافة الألعاب وكرة القدم بدأنا أكثر من مشروع ومن كابيتانو ودخل من خلاله 128 لاعب لأندية مصر وقمنا بتأسيس أيضا ستارز أوف إيجيبت لاكتشاف المواهب وتسويقهم أوروبيا ونتعاون أيضا مع رايت تو دريم لتنمية المواهب الكروية في كل الجوانب البدنية والتعليمية ونادي مسار لديه هذه المنظومة وينمي الناشئين تعليميا ورياضيا ويسوق لاعبيه خارجيا.



وقال الدكتور أشرف صبحي أيضا: نادي مسار يتعاون معانا في تطوير ملاعب 9 مراكز شباب ومصر ليست مثل دول شمال إفريقيا في الاحتراف لقربهم من أوروبا ومصر لديها دوري قوى ولكن الاهتمام الداخلي يجب يكون كبير وننفذ توجيهات الرئيس السيسي بالتعاون مع التربية والتعليم والمجتمع لانتقاء المواهب وهاني أبوريدة لديه رغبة كبير في المساعدة لتطوير كرة القدم وتكثيف انتقاء المواهب.



واصل الدكتور أشرف صبحي : الوزارة كجهة حكومية توفير الملاعب والأدوات التي تحتاجها كرة القدم أو غيرها ولدينا تارجت في منافسات أولمبياد 2028 و 2032 ومابينهما نحن أبطال عالم وهاني أبوريدة لديه خطة بالتقسيم إلى 6 قطاعات كل قطاع يضم مركز قوي للتدريب وسنبدأ بتطوير مدرسة الموهبين في الإسماعيلية ليكون أحد مراكز تدريب الكرة واتحاد الكرة أجرى تجربة جديدة بتثبيت منتخبات لفئات عمرية مختلفة وثبات المنتخبات للدول الكبرى متواجد بقوة وكل دولة لديها 5 أو 6 منتخبات وأصبح هناك تركيز على المواهب المصرية بالخارج وضمها للمنتخبات.



وأكمل الدكتور أشرف صبحي : أصبح هناك كرة مدرسية وفي مراكز الشباب والأحياء وهناك عناصر أخرى تحتاج للتطوير مثل التحكيم واللوائح والالتزام بها وعندما تتعلق الأزمات بشكل الدولة أتدخل فورا وهاني أبوريدة لديه ميزة الاستماع وسرعة الإجابة وتحدثت مع الحكم محمود البنا لمعرفة أزمته والبنا قال لي أمامي سنة واحدة ولم أختير في القائمة الدولية للحكام وتواصلت مع الاتحاد لتوضيح الأمر ومخاطبة الرأي العام وأصدره بيان بالتفاصيل ونتابع الأزمة مع الاتحاد ومن له حق سيحصل عليه.



وأتم الدكتور أشرف صبحي : كنت عضوا في اتحاد الكرة 2004 ودائما وأبدا هناك مشاكل في التحكيم والتحكيم يحتاج طفرة تخطيطية لتطويره وحل أزماته والتحكيم يحتاج لثقة فيه لأنه يتعرض دائما للتشكيك وبالتالي الحكم يدير المباراة خائفا وأتحدث عن وجهة نظري كمتفرج وليس وزير ولست وزيرا أهلاويا أو زملكاويا .. أنا وزير مصر ولدينا مؤسستين كبيرتين وهما الأهلي والزمالك وأمر جيد أن يأتي الوزير من مؤسسة كبيرة وطاهر أبوزيد والعامري فاروق تولان الوزارة وهما من مؤسسة كبيرة .



وأردف الدكتور أشرف صبحي : لا ألتفت للسوشيال ميديا ونظرتي دائما على الهدف الصحيح والبعض ظن إني أعدل قانون الرياضي لإبعاد الخطيب عن الأهلي وعند إصدار القانون اتضحت الصورة بأني هدفي صالح الرياضة والوزير هو وزير دولة لا يفكر إلا للصالح العام ووزارة الرياضة جهة رقابية حقها التفتيش ورقابة المال العام واستحالة تكثيف أو تخفيف الرقابة والتفتيش على الزمالك أو غيره.



استقالة مجلس الزمالك

وقال الدكتور أشرف صبحي : لدينا جهاز رقابة مستقل لديه ضبطية قضائية والرقابة هي تفتيش دوري على كل المؤسسات الرياضية أو تفتيش بناء على شكوى والمبدأ العام لوزارة الشباب والرياضة هي الحفاظ على كل المؤسسات ومجلس الزمالك لم يتقدم بإستقالته ولكن عليه ضغوط كبيرة ومقدر مسئولية كل مجالس الإدارات والضغوط عليهم والزمالك طلب قرض بضمان عضويته مع الشركة الراعية بشكل قانوني والحصول على قرض حصل مع الأهلي والزمالك سابقا وتم تسديده وملف أرض أكتوبر له شق قانوني ونحن ندعم مؤسسة الزمالك وفقا للقانون ومسئوليتي الدفاع عن المؤسسات الرياضية ولن ترك أي مؤسسة تنهار.



وأسهب الدكتور أشرف صبحي : نادي الزمالك مشكلته عدم الاستقرار من زمن طويل وقلما ما يستمر مجلس للزمالك 4 سنوات وأرض الزمالك مفترض ينشأ عليها ما تم التخصيص لغرضه وفقا لمدد زمنية محددة وتم تمديد المدد الزمنية 3 مرات لنادي الزمالك والمرة الأخيرة كانت لمدة سنتين وبناء على شكوى من نادي الزمالك تم إحالة الملف للنيابة العامة والتحقيق الان على التأثير على المال العام ولماذا لم يتم الإنشاء على الأرض ومجلس الزمالك رد على الشكوى وإيضاح التفاصيل في النيابة ولابد من الوضع في الاعتبار بدائل لأرض أكتوبر بدون عبء مالي على الزمالك وندعم مؤسسة الزمالك وننتظر نتيجة التحقيقات.



واسطرد الدكتور أشرف صبحي : الزمالك قام بإجراء بنية تحتية في أرض أكتوبر ونطمئن جماهير الزمالك لكن ليس مفروض على الأندية الكبرى تختصر مسارها على فرع جديد ومجلس الزمالك مجتهدين على حق في ملف أرض الزمالك وأرض الزمالك بأكتوبر مخصصة منذ 2003 وتجددت المهلة للنادي 3 مرات والأهلي لديه إدارات مستقرة لذلك يمتلك عدة فروع ولا أحد تقدم بشكوى من النادي ووزارة الإسكان من تتابع ملف الإنشاءات في الأندية وبذلت جهدا كبيرا لاستقرار مجالس الاتحادات لصالح الرياضة والهدف من ملف أرض الزمالك أن يمتلك أرضا لبناء فرعه الثاني دون أعباء مالية وكل الحلول لأزمة أرض الزمالك واردة وفقا للسير في نطاقها الطبيعي.



وعن استقرار الأندية قال الدكتور أشرف صبحي : أتواصل مع حسين لبيب رئيس الزمالك لكنه تعرض لوعكة صحية ودوري أحافظ على استقرار الأندية وأميل لاستمرار مجلس الزمالك والأهلي والزمالك هما القوة الناعمة لمصر يجب الحفاظ عليهما والمنتج المصري جيد لذلك يوجد طلب لاستضافته وهذا ما يحدث في السوبر المصري ورأينا نجاح نهائي كأس مصر في السعودية وكأس السوبر المصري في الإمارات والأهلي والزمالك مثل الفن الأصيل قوة ناعمة والعوائد المالية لكل نادي في نهائي كأس مصر تخطى 700 ألف دولار واستضافة الإمارات للسوبر المصري تسويقي بحت لأن المنتج جيد ولديه جماهيرية ومباريات الدوري لابد أن تقام في مصر وعلاقتي جيدة بوزراء الشباب والرياضة العرب.



مفيش خلافات مع حسام حسن

وعن منتخب مصر قال الدكتور أشرف صبحي : الكرة في مصر هي المزاج العام وتهم الناس رغم نجاحاتنا في ألعاب أخرى والجمهور دائما مشغول بالدوري ثم متابعة المنتخب تدريجيا حتى تشتد المنافسة وهاني أبوريدة لديه من الخبرة والحكمة الكثير لخبرته وثقله الدولي وحسام حسن قاد المنتخب للتأهل لكأس العالم وتأهلنا لكأس العالم مرتين في الجمهورية الجديدة ولا خلاف بين أبوريدة وحسام حسن ويجب طمأنة الجميع ومنح الثقة قبل أمم إفريقيا واجتماعي بأبوريدة وحسام حسن كان للدعم ومنح الثقة قبل منافسات أمم إفريقيا ثم المونديال وجلستي مع أبوريدة وحسام حسن كانت بمنزلي وليس في الوزارة والاجتماع تضمن طرح الرؤى للفترة القادمة لدعم المنتخب وبقول للاعبين انتوا ولاد هذه البلد وأبذلوا جهدا من أجلها ولدينا هدف أن نصل لنهائي أمم إفريقيا وننافس بصورة جيدة في المونديال ومحمد صلاح رمز وقدوة للشباب المصري وعندما ذهبت لقرية محمد صلاح أشفقت عليه حينما كان يتحمل مشقة الطريق لتحقيق هدفه وتسمية مركز شباب باسم محمد صلاح أمر مميز ويستحق ذلك وكل الدعم للمنتخب واللاعبين في الفترة القادمة وهم ليسوا في اختبار وطبيعي نحزن على النتائج السيئة ولكن ندعم ونساند لتحقيق الهدف وبحب اشتغل بإيدي لأني وزير متفرغ محترف يمثل دولته ولا أتوقف عند الهجوم علي ولكن أحترمه ودعوت الله إني لا أرحل عن منصبي في أول تعديل وزاري ومن علي بنعمته وأحب أن بلدي دائما تحقق انجازات في كل المجالات.



تفاصيل حل مجلس الإسماعيلي

وعن أزمة الإسماعيلي قال الدكتور أشرف صبحي : مجلس الإسماعيلي لم يحل بقرار فردي وإنما بناء على شكاوى مقدمة ونقدر الضغط الشعبي ولا نرضخ له ونقدر الأندية الشعبية والمؤسسات الاقتصادية وهي أندية الشركات والمصري اقترب من انتهاء الاستاد الخاص به بجانب إنشاء نادي اجتماعي والاتحاد السكندري تعرض لأزمة في أرضه الجديدة وتم حلها لاستثمارها والإسماعيلي استلم ناديه الاجتماعي ولديه ستاد والزمالك سيؤسس شركة للكرة والإسماعيلي نفس الأمر وسوف ندعم الإسماعيلي في إنشاء شركته لتوفير موارد مالية للنادي والإحتراف في كرة القدم بدأ منذ عام 1991 وله سلبيات وإيجابيات والإحتراف تسبب خلال فترات لاستفادة اللاعبين ووكلائهم وأزمات للأندية ومال الأندية ( مال عام ) وهناك معايير للدعم المادي خاصة أن لدينا 1200 نادي ولن أدعم نادي ماليا لشراء لاعبين مهما كان اسمه وأرحب جدا أن أجد أسهم للأندية الشعبية في البورصة والأسهم في شركات الأندية بعيدة تماما عن الأصول وشركات الكرة للأندية تساهم في توفير أرباح كبيرة وهذا هو الاحتراف.



إبعاد الخطيب عن الأهلي

وعن النادي الأهلي قال الدكتور أشرف صبحي : لست في أزمة مع الأهلي ..والمدير إذا وضع نفسه في ندية سقط وبتواصل دائما مع الخطيب ولبيب لاستيعاب جميع الأطراف وندعم بقوة الدكتور حسن مصطفى في الاتحاد الدولي لليد وعملنا من أول يوم على دعم العناصر المصرية في الاتحادات الدولية وشعوري صعب عندما يعلن بطل مصري تجنيسه لدولة أخرى لكن لا أقف عنده والبعض ظن إني أعدل قانون الرياضة لإبعاد الخطيب عن الأهلي، وعند إصداره إتضحت الصورة للجميع بأن هدفي لصالح الرياضة.



واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته قائلا : كيشو قدم لوطنه الكثير لكنه الآن "خلص" وأعلم ما أقول ولا توجد مبررات تجعل اللاعب يخرج عن وطنه لأننا موفرين كل الدعم والشركات الراعية توفر للأبطال راتب كبير وسيارة ودعم تعليمي وطبي ويوجد حاليا استهداف من بعض الدول الأوروبية للأبطال المصريين ونعمل لمواجهة هذه الدول بزيادة الدعم وتوفير كل شيء للبطل والاتحاد الدولي للمصارعة أكد أن انتقال لاعب لدولة دون الإجراءات اللازمة بمثابة الإتجار بالبشر.