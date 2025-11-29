قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

4 بنود | تفاصيل شكوى الأهلي ضد الجيش الملكي بـ الكاف

يسري غازي

تعكف إدارة النادي الأهلي على جمع الأدلة لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بعد الأحداث المؤسفة التي صاحبت مواجهة الجيش الملكي فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إدارة النادي الأهلي سوف تعمل على تجميع الفيديوهات والأدلة قبل تقديمها للكاف بعد التعادل الدرامي 1-1 في العاصمة المغربية الرباط.

ويستند النادي الأهلي في شكواه إلى الكاف لعدة أحداث فى لقاء الجيش الملكي وجاء أبرزها :

1- رمي أشياء وآلة حادة وزجاجات على لاعبي النادي الأهلي فى مباراة الجيش الملكي 

2- احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الجيش الملكي ضد المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي 

3- دخول لاعبي الجيش الملكي المغربي لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة الجزاء ضد النادي الأهلي

4- الإصابات التي تعرض لها لاعبو النادي الأهلي على مدار شوطي اللقاءوعاد النادي الأهلي بتعادل مثير أمام مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حملت ندية كبيرة واشتعلت فيها الأجواء حتى الدقائق الأخيرة.

ورغم المحاولات المستمرة من جانب الأهلي لاقتناص الفوز بعيدًا عن الديار، اكتفى بعودة بنقطة ثمينة تعزز مشواره في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء اللقاء سريع الإيقاع منذ بدايته، إذ تبادل الفريقان الهجمات وظهرت رغبة واضحة لدى أصحاب الأرض لإثبات الذات أمام حامل اللقب الإفريقي، بينما اعتمد الأهلي على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة خارج ملعبه، لينجح في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الضغط الجماهيري القوي.
 


موعد مباراة الأهلي القادمة
وبعد انتهاء مهمة إفريقيا في الرباط، يبدأ الأهلي الاستعداد للعودة إلى المنافسات المحلية، حيث يستعد لخوض مباراة جديدة في بطولة كأس مصر، عندما يلتقي فريق المصرية للاتصالات يوم الخميس 4 ديسمبر، في إطار منافسات دور الـ32 للبطولة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الدانماركي ييس توروب في استغلال المواجهة المقبلة لمنح بعض اللاعبين راحة واستعادة توازن الفريق قبل استكمال مشواره الإفريقي، خاصة أن جدول المباريات خلال الفترة المقبلة سيشهد ضغطًا كبيرًا بين الدوري وأبطال إفريقيا وكأس مصر.

