منتخب كازاخستان يفوز على كوينز بارك رينجرز ببطولة الأهلي للناشئين

فاز منتخب كازاخستان على كوينز بارك رينجرز الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات اليوم الثاني لبطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، والتي يستضيفها الأهلي على ملاعب فرع مدينة نصر.

وتُقام البطولة بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر»، وبمشاركة نخبة من أبرز الأندية والأكاديميات العالمية.

جاءت المباراة قوية في مجملها، ونجح كوينز بارك رينجرز الإنجليزي في تسجيل هدف التقدم خلال الشوط الأول رغم التنظيم الدفاعي الجيد لمنتخب كازاخستان. وخلال الشوط الثاني، أدرك منتخب كازاخستان التعادل مستغلًا خطأ بين الدفاع وحارس المرمى للفريق الإنجليزي، ثم أضاف الهدف الثاني القاتل في الدقيقة الأخيرة ليحصد نقاط المباراة.

وتضم البطولة 18 فريقًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، ضمن استراتيجية النادي الأهلي الرامية إلى تعزيز الاحتكاك الدولي لقطاع الناشئين وتطوير مهاراتهم الفنية والبدنية، من خلال منافسات قوية تجمع مدارس كروية مختلفة من أنحاء العالم.