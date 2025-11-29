سيلفي الآيفون| واقعة طريفة بلقاء الأهلي والجيش الملكي بعد هدف بوريكا

شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن فى الرباط واقعة طريفة عقب تسجيل الفريق المغربي الهدف الأول في شباك مصطفي شوبير حارس مرمي القلعة الحمراء.



وقام مشجع لفريق الجيش الملكي المغربي بإلقاء هاتف آيفون بعد الهدف الذي سجله بوريكا في مرمى مصطفي شوبير حارس النادي الأهـلي من متابعة لركلة الجزاء وقأمسك به اللاعب وقام بإلتقاط صورة سيلفي وقام بإعادته مجددا للمشجع.وعاد النادي الأهلي بتعادل مثير أمام مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حملت ندية كبيرة واشتعلت فيها الأجواء حتى الدقائق الأخيرة.



ورغم المحاولات المستمرة من جانب الأهلي لاقتناص الفوز بعيدًا عن الديار، اكتفى بعودة بنقطة ثمينة تعزز مشواره في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وجاء اللقاء سريع الإيقاع منذ بدايته، إذ تبادل الفريقان الهجمات وظهرت رغبة واضحة لدى أصحاب الأرض لإثبات الذات أمام حامل اللقب الإفريقي، بينما اعتمد الأهلي على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة خارج ملعبه، لينجح في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الضغط الجماهيري القوي.



موعد مباراة الأهلي القادمة

وبعد انتهاء مهمة إفريقيا في الرباط، يبدأ الأهلي الاستعداد للعودة إلى المنافسات المحلية، حيث يستعد لخوض مباراة جديدة في بطولة كأس مصر، عندما يلتقي فريق المصرية للاتصالات يوم الخميس 4 ديسمبر، في إطار منافسات دور الـ32 للبطولة.



ويأمل الجهاز الفني بقيادة الدانماركي ييس توروب في استغلال المواجهة المقبلة لمنح بعض اللاعبين راحة واستعادة توازن الفريق قبل استكمال مشواره الإفريقي، خاصة أن جدول المباريات خلال الفترة المقبلة سيشهد ضغطًا كبيرًا بين الدوري وأبطال إفريقيا وكأس مصر.