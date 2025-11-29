روخ لفيف يفوز على باير ليفركوزن بببطولة الأهلي للناشئين

فاز فريق روخ لفيف الأوكراني لكرة القدم على باير ليفركوزن الألماني، 2-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لبطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا.



تقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر» وبمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية.



افتتح اوليج دزوريناتس التسجيل للفريق الأوكراني، ونجح لويس لومبوي في إدراك التعادل لليفركوزن، قبل أن يسجل إليا بوداك هدف الفوز لروخ لفيف.

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي؛ المجموعة الأولى:

الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية:

يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة:

سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.