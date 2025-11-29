بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من المغرب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من المغرب عقب التعادل مع فريق الجيش الملكي بنتيجة ١-١ في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت البعثة قد توجهت مباشرة من ملعب مولاي الحسن الذي استضاف مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مطار الرباط، لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة.

استغرقت الرحلة ما يقرب من خمس ساعات وصولا إلى مطار القاهرة.