للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل أمام الجيش الملكي

إسلام مقلد

خرج النادي الأهلي بتعادل مثير أمام مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حملت ندية كبيرة واشتعلت فيها الأجواء حتى الدقائق الأخيرة.

نقطة ثمينة

ورغم المحاولات المستمرة من جانب الأهلي لاقتناص الفوز بعيدًا عن الديار، اكتفى بعودة بنقطة ثمينة تعزز مشواره في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

سرعة اللقاء

وجاء اللقاء سريع الإيقاع منذ بدايته، إذ تبادل الفريقان الهجمات وظهرت رغبة واضحة لدى أصحاب الأرض لإثبات الذات أمام حامل اللقب الإفريقي، بينما اعتمد الأهلي على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة خارج ملعبه، لينجح في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الضغط الجماهيري القوي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وبعد انتهاء مهمة إفريقيا في الرباط، يبدأ الأهلي الاستعداد للعودة إلى المنافسات المحلية، حيث يستعد لخوض مباراة جديدة في بطولة كأس مصر، عندما يلتقي فريق المصرية للاتصالات يوم الخميس 4 ديسمبر، في إطار منافسات دور الـ32 للبطولة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في استغلال المواجهة المقبلة لمنح بعض اللاعبين راحة واستعادة توازن الفريق قبل استكمال مشواره الإفريقي، خاصة أن جدول المباريات خلال الفترة المقبلة سيشهد ضغطًا كبيرًا بين الدوري وأبطال إفريقيا وكأس مصر.

