الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وفريق الجيش الملكي المغربي، والتي أقيمت على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح محسن بوريكة التسجيل لصالح الجيش الملكي المغربي بعد متابعة لركلة جزاء احتسبت على أليو ديانج في الدقيقة 34 وتصدى لها مصطفى شوبير ليعلن عن تقدم الفريق المغربي في الدقيقة 36 من انطلاق المباراة.

وسجل تريزيجيه هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 68 من انطلاق المباراة بعد تحويله لعرضية محمد على بن رمضان برأسية رائعة لتعلن عن هدف التعادل.

وتوقفت المباراة أكثر من 6 دقائق بسبب قيام الجماهير المغربية برمي زجاجات المياه وألات حادة على مصطفى شوبير ولاعبي الأهلي وإشعال الشماريخ، وتسبب ذلك في اشتباك لاعبي الفريقين.

ترتيب الفريقين

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 4 ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني، وحصد الجيش الملكي أول نقطة له في المجموعة ليحتل المركز الثالث، بينما احتل شبيبة القبائل الجزائري المركز الأخير بنقطة واحدة.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سوف يخوض مباراة الجيش الملكي المغربي، والتي أقيمت على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الجيش الملكي المغربي

أعلن البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، تشكيل فريقه أمام الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الجيش الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي

خط الدفاع: أنس باش – مروان لوداني – ميندي – تو كارنيرو

خط الوسط: زين الدين دراك – محمد ربيع حريمات

خط الهجوم: أحمد حمودان – عبد الفتاح حمدون.