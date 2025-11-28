بركلات الترجيح.. أهلي جدة يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

تأهل فريق أهلي جدة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز بركلات الترجيح على القادسية بنتيجة 8-7، في المباراة التي أقيمت بينهما، في دور ربع النهائي.

وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين.

وجاءت ثلاثية القادسية عن طريق ماتيو ريتيجي وجوليان كينونيس وماتيو ريتيجي في الدقائق 11، 30، 45+5.

فيما جاءت ثلاثية أهلي جدة عن طريق إيفان توني وفالنتين أتانجا وفرانك كيسي في الدقائق 36، 61، 73.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر ايبانيز، ميريح ديميرال، ماتيو دامس.

خط الوسط: فالنتين أتانجانا، فرانك كيسيه، ماتيوس.

خط الهجوم: رياض محرز، جالينو، آيفان توني