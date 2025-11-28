اقترب الفرج.. مصطفى حسني: بُشرى لمن شعر بالظلم دون أن يَظلم أحدا

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن سورة يوسف تُعد «أحسن القصص»؛ لأنها تضم موقفًا يمسّ كل إنسان، مشيرًا إلى أن سيدنا يوسف هو «الكريم ابن الكريم».

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "دولة التلاوة"، أن الإنسان عندما لا يسيء لأحد ثم يشعر بالظلم؛ فهو قريب من الفرج والفتح كما حدث مع يوسف عليه السلام، مؤكدًا: «فصبرًا».

دولة التلاوة.. برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية

يهدف برنامج دولة التلاوة إلى اكتشاف المواهب الجديدة في التجويد والترتيل، ويُذاع على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام التاسعة مساء.



14 ألف متسابق في الاختبارات

شهد البرنامج مشاركة واسعة تجاوزت 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة تضم قممًا دينية وصوتية

تضم لجنة التحكيم نخبة من كبار العلماء والقراء في مصر والعالم الإسلامي، من بينهم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات.

الداعية مصطفى حسني.

القارئ الشيخ طه النعماني.

كما يحل ضيوف شرف بارزون على البرنامج، أبرزهم:

الدكتور أسامة الأزهري، الدكتور علي جمعة، الدكتور نظير عياد، القراء “أحمد نعينع، عبد الفتاح الطاروطي، جابر البغدادي”، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والمغربي عمر القزابري.



جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بجانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته عبر قناة “مصر قرآن كريم”.

كما ينال الفائزان شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان 2026.

اختيار دقيق ومراحل متعددة

شهدت التصفيات مراحل دقيقة تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري؛ ليتم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يُقدَّم البرنامج بواسطة الإعلامية آية عبد الرحمن، ويُعد خطوة رائدة في إحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وترسيخ مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي، ودعم الأجيال الجديدة من المقرئين.