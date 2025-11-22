مصطفى حسني يحسم اختلاف لجنة التحكيم ويختار الفائز في دولة التلاوة.. فيديو

حسم الشيخ مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، الأمر لاختيار الفائز لاستكمال مسيرة دولة التلاوة بين اثنين من المتسابقين وهما، أبو بكر سيد محمد جمعة، وأحمد جمال عبد الوهاب.

وعلقت لجنة التحكيم في برنامج دولة التلاوة، وتساوت الآراء بين الأربعة حكام، واختار الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ أحمد جمال ليكون الفائز، وأكد على رأي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الدكتور طه عبد الوهاب.

كما اختار الشيخ حسن عبد النبي، عضو لجنة مراجعة المصحف، والقارئ الشيخ طه النعماني، المتسابق أبو بكر سيد، ليتساوى الفريقان في النقاط.

وجاءت لحظة الحسم، وقام بها الشيخ مصطفى حسني والذي قال: أنا هقول رأي كمصلي، فأشكر الشيخ أبو بكر وأصلي خلف الشيخ أحمد جمال، وبهذا تأهل الشيخ أحمد إلى المرحلة التالية من برنامج دولة التلاوة.