قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تراقب الاحتجاجات في إيران.. تقديرات عسكرية تتوقع تأخيرا أمريكيا في شن هجوم محتمل

ترامب - خامنئي- نتنياهو
ترامب - خامنئي- نتنياهو
فرناس حفظي

يواصل الجيش الإسرائيلي مراقبة التطورات في إيران بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط مئات القتلى، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير سلسلة اجتماعات لتقييم الوضع. ورغم تشديد المؤسسة العسكرية على أن الاحتجاجات "شأن داخلي إيراني"، أكدت أنها مستعدة للدفاع والرد "بقوة إذا لزم الأمر".


وفي بداية جلسة الحكومة، قال رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتابع المشهد الإيراني عن كثب، واصفا الاحتجاجات بأنها مطالبة واسعة بالحرية، وأضاف: "العالم معجب ببطولة المواطنين الإيرانيين"، وأعرب نتنياهو عن أمله في أن ينجح الإيرانيون في "التحرر من الاستبداد" يوما ما.


وبحسب منظمة "هرانا" الحقوقية، قُتل ما لا يقل عن 466 شخصا منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو أسبوعين، فيما يرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى، ونقلت تقارير أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق عائلات وصلت لدفن قتلى التظاهرات.

واشنطن تدرس خيارات للرد


من جانب آخر، ذكرت "نيويورك تايمز" أن واشنطن تدرس سلسلة خيارات للرد على إجراءات النظام الإيراني، قد تشمل هجمات إلكترونية، وعقوبات إضافية، بل وشنّ ضربات عسكرية. وبحسب مسؤولين أمريكيين، عُرضت على الرئيس دونالد ترامب خيارات قصف أهداف داخل طهران، بعضها مرتبط مباشرة بأجهزة الأمن الإيرانية.


ورغم ذلك، تميل المؤسسة العسكرية الأمريكية إلى تأجيل أي عمل عسكري، إذ أكد مسؤول رفيع الحاجة إلى مزيد من الوقت لـ"تعزيز المواقع وإعداد الدفاعات" تحسبا لرد إيراني محتمل، كما يحذر مسؤولون في واشنطن من أن الهجوم قد يؤدي إلى التفاف الشارع حول النظام أو يشعل سلسلة هجمات انتقامية في المنطقة.


بدورها، حذرت طهران بأن أي "عدوان" سيجعل القواعد الأمريكية في المنطقة وإسرائيل ضمن دائرة الاستهداف، واتهمت القيادة الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة "زرع الفوضى" واستغلال الاحتجاجات لإضعاف النظام.

الجيش الإسرائيلي إيران رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

ترشيحاتنا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد