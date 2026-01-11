قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي
سعر الدولار مساء اليوم 11-1-2026
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء برج البرلس لليوم الثالث على التوالي
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
تعزيز الدور التشريعي بخبرات قضائية .. تعيين المستشار عادل عزب بالنواب
دعاء الإفطار للصائم 22 شهر رجب.. يجلب خيري الدنيا والآخرة
جمال الغندور يتغزل في منتخب مصر عقب التاهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مظاهرات الحرية.. نتنياهو: نتابع ما يحدث في إيران ومندهشون من بطولة المواطنين

فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة، اليوم  إن إسرائيل تراقب عن كثب ما يحدث في إيران، بعدما امتدت المظاهرات المطالبة بالحرية في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف نتنياهو شعب إسرائيل، والعالم أجمع، يُعجبون بالبطولة العظيمة التي أبداها مواطنو إيران، وإسرائيل تدعم نضالهم من أجل الحرية وتدين بشدة المجازر الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء". 

وأشار إلى زيارته للنقب الأسبوع الماضي قائلاً: "لقد أُعجبتُ بعمل الشرطة، و دمج جهاز الأمن العام (الشاباك) أمر بالغ الأهمية، لكن هذه مجرد البداية، يجب أن نعيد الحكم إلى النقب".

وتابع: “نأمل جميعاً أن تتحرر الأمة الفارسية قريباً من نير الاستبداد”، وعندما يحين ذلك اليوم، ستكون إسرائيل وإيران شريكتين مخلصتين مرة أخرى في بناء مستقبل مزدهر ومسالم للشعبين.

في سياق متصل، قال إيال هولتا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ، إن  إسرائيل سترد حال استُهدفت، وردها سيكون أقل ضبطاً للنفس من الرد الأمريكي.

جاءت تصريحات هولتا في مقابلة عبر إذاعة "103FM" الإسرائيلية، حيث تناول التوترات في إيران والخيارات الأمريكية للتعامل مع تطورات المشهد هناك.

وأوضح هولتا أن الشعب الإيراني يحظى حالياً بدعم واضح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً: "ترامب ملتزم بما يحدث في إيران وبالشعب الإيراني بشكل غير مسبوق مقارنةً برؤساء سابقين،  هذا الدعم بالغ الأهمية وقد يشكل رادعاً للنظام الإيراني أو تمهيداً لتحركات مستقبلية".

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

الحساب الجاري والتوفير في البنوك

اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

مواعيد عمل البريد المصري

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

فاهيتا الدجاج

فاهيتا الدجاج على أصولها.. وصفة مختلفة بطعم المطاعم في بيتك

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

