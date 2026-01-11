مظاهرات الحرية.. نتنياهو: نتابع ما يحدث في إيران ومندهشون من بطولة المواطنين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة، اليوم إن إسرائيل تراقب عن كثب ما يحدث في إيران، بعدما امتدت المظاهرات المطالبة بالحرية في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف نتنياهو شعب إسرائيل، والعالم أجمع، يُعجبون بالبطولة العظيمة التي أبداها مواطنو إيران، وإسرائيل تدعم نضالهم من أجل الحرية وتدين بشدة المجازر الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء".

وأشار إلى زيارته للنقب الأسبوع الماضي قائلاً: "لقد أُعجبتُ بعمل الشرطة، و دمج جهاز الأمن العام (الشاباك) أمر بالغ الأهمية، لكن هذه مجرد البداية، يجب أن نعيد الحكم إلى النقب".

وتابع: “نأمل جميعاً أن تتحرر الأمة الفارسية قريباً من نير الاستبداد”، وعندما يحين ذلك اليوم، ستكون إسرائيل وإيران شريكتين مخلصتين مرة أخرى في بناء مستقبل مزدهر ومسالم للشعبين.

في سياق متصل، قال إيال هولتا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ، إن إسرائيل سترد حال استُهدفت، وردها سيكون أقل ضبطاً للنفس من الرد الأمريكي.

جاءت تصريحات هولتا في مقابلة عبر إذاعة "103FM" الإسرائيلية، حيث تناول التوترات في إيران والخيارات الأمريكية للتعامل مع تطورات المشهد هناك.

وأوضح هولتا أن الشعب الإيراني يحظى حالياً بدعم واضح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً: "ترامب ملتزم بما يحدث في إيران وبالشعب الإيراني بشكل غير مسبوق مقارنةً برؤساء سابقين، هذا الدعم بالغ الأهمية وقد يشكل رادعاً للنظام الإيراني أو تمهيداً لتحركات مستقبلية".