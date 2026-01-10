قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
أخبار العالم

لوح بفك الارتباط العسكري مع واشنطن.. نتنياهو: سنعتمد على سلاح إسرائيلي خلال عقد

القسم الخارجي

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلًا واسعًا بتصريحات جديدة تحدث فيها عن طموحه لتقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية وصولًا إلى إنهائها بالكامل خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا محتملًا في طبيعة العلاقة العسكرية بين تل أبيب وواشنطن.


وفي مقابلة نُشرت الجمعة، قال نتنياهو إن إسرائيل تسعى إلى بناء قدرات دفاعية مستقلة تقلل من حاجتها إلى الدعم العسكري الخارجي، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يقلل من تقدير تل أبيب للمساعدات الأمريكية التي تلقتها على مدار عقود، بل يأتي في إطار ما وصفه بـ«نضوج الدولة وتطور قدراتها العسكرية والتكنولوجية».


وأوضح نتنياهو أنه نقل هذا الطرح بشكل مباشر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة حديثة، مشددًا على أن إسرائيل «تُقدّر بعمق» الدعم العسكري الأمريكي، لكنها في الوقت نفسه باتت تمتلك خبرات متقدمة وصناعات دفاعية قادرة على تلبية جزء متزايد من احتياجاتها الأمنية.


وعندما سُئل عمّا إذا كان تقليص الاعتماد يعني الوصول به إلى الصفر، أجاب نتنياهو بشكل واضح: «نعم»، في إشارة إلى هدف بعيد المدى يتمثل في تحقيق قدر أكبر من الاستقلال العسكري، دون أن يحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا لإنهاء هذا الاعتماد بشكل كامل.


ويأتي هذا التوجه في سياق خطة أوسع أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر الماضي، تقضي باستثمار نحو 350 مليار شيكل، أي ما يعادل 110 مليارات دولار، لتطوير صناعة عسكرية محلية مستقلة، تهدف إلى تقليل الارتباط بموردي السلاح الخارجيين وتعزيز الاكتفاء الذاتي في المجالات الدفاعية الحساسة.


في المقابل، لا تزال المساعدات الأمريكية تشكل ركيزة أساسية في القدرات العسكرية الإسرائيلية، بموجب مذكرة تفاهم وُقعت عام 2016 وتمتد لعشر سنوات حتى سبتمبر 2028، وتنص على تقديم 38 مليار دولار، منها 33 مليار دولار لشراء معدات عسكرية، و5 مليارات دولار مخصصة لدعم أنظمة الدفاع الصاروخي.


وتعكس تصريحات نتنياهو أيضًا النمو المتسارع للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، إذ سجلت صادرات السلاح ارتفاعًا بنسبة 13% خلال العام الماضي، مع توقيع عقود كبرى لتصدير تقنيات عسكرية متقدمة، أبرزها أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، ما يعزز طموحات تل أبيب في التحول إلى لاعب عالمي أكثر استقلالية في سوق السلاح.


ويرى مراقبون أن هذا التوجه، إن تحقق، قد يعيد رسم ملامح الشراكة العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وينقلها من علاقة تعتمد على الدعم المباشر إلى نموذج يقوم على التعاون والتنسيق بين طرفين يتمتعان بقدرات متقاربة.

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون

أستاذ قانون: البيئة الحالية غير ملائمة لإصدار قانون المحليات

صورة أرشيفية

بيان مشترك للأحزاب السياسية في جرينلاند يعلن رفض المساعي الأمريكية لضم الجزيرة

صورة أرشيفية

التضامن الاجتماعي تنقل مسنين من دور غير مرخصة بالإسكندرية.. تفاصيل

بالصور

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

إيقاف إنتاج جيب 4xe
كارثة اقتصادية أمريكية.. جنرال موتورز تسرح 1100 عامل من أكبر مصانعها

عمال جنرال موتورز
أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

