قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يحاصر غزة.. أعداد كبيرة من خيام النازحين تطايرت

الاحتلال
الاحتلال
محمد على


قال  الدفاع المدني في غزة أن أعداد كبيرة من خيام النازحين تطايرت بسبب الرياح القوية والأمطار وهو ما  يعرض حياتهم وحياتهم ذويهم للخطر.


وسبق واستشهد 14 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون أول أمس في سلسلة هجمات للاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الخميس استهدفت خيام إيواء ومدارس تؤوي نازحين ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفيات القطاع إن حصيلة الشهداء -منذ صباح الخميس- ارتفعت إلى 14 -في مناطق عدة من غزة- بينهم 5 أطفال، جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عشرات الجرحى إصاباتهم متفاوتة.


وفي منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في شارع 5، مما أدى -وفق مديرية الخدمات الطبية في غزة- إلى استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفلان شقيقان، وإصابة آخرين.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 8 آخرون بينهم أطفال، بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين.

كما أفادت مديرية الخدمات الطبية بغزة بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "خليفة" التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي القطاع، بعد هجوم نفذته مسيرة إسرائيلية من نوع " كواد كابتر"، وأسفر عن إصابة 3 فلسطينيين على الأقل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، استشهدت طفلة برصاص آليات للاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع، كما استشهد شاب بعد أن ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة في منطقة الشيخ ناصر شرقي خان يونس.

وأنذر الجيش الإسرائيلي النازحين في المنطقة بإخلائها قبل شن الغارات، مما تسبب في حركة نزوح جديدة وحالة هلع واسعة، في حين لم يبلغ عن وقوع إصابات جراء تلك الغارات حتى الآن.

اعتبرت حركة المقاومة (حماس) أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على عدة مناطق في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من شهداء، تمثل محاولة للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية منه.


وقالت الحركة -في بيان نشر على موقعها الرسمي- إن "قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على عدة مناطق من قطاع غزة، وارتقاء 7 شهداء (ارتفع العدد إلى 8)، غالبيتهم من الأطفال خلال أقل من 24 ساعة، هو تصعيد إجرامي خطير، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار بنية خلط الأوراق، والتنصل من التزامات الاتفاق، وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية".

وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بإدانة هذه "الانتهاكات الجسيمة التي يشرف عليها مجرم الحرب نتنياهو بذرائع واهية ومفبركة، والضغط على الاحتلال لوقفها وإلزامه ببنود الاتفاق بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء والانتقال إلى المرحلة الثانية فورا".

يأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبرالماضي، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.

وكانت إسرائيل قد شنت في 7 أكتوبر  2023 حربا على غزة استمرت عامين، أسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، ودمار هائل طاول نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

الدفاع المدني فلسطينيا الخميس مصادر طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

الاسكواش

أمينة عرفي تتأهل الي نهائي بطولة ريتش فينوس كراتشي للاسكواش

منتخب مصر

كوت ديفوار يتفوق.. القيمة التسويقية لـ منتخبي مصر والافيال

حسن المستكاوي

‏يا لجمال الجمهور.. المستكاوي يشيد بتنظيم المغرب لبطولة أمم أفريقيا

بالصور

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe

كارثة اقتصادية أمريكية.. جنرال موتورز تسرح 1100 عامل من أكبر مصانعها

عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد