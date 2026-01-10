هبوط حاد في أسعار الكاكاو مع لجوء المصدرين للتحوط ضد موسم الحصاد

شهدت أسعار الكاكاو تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم السبت، حيث هبط كاكاو نيويورك إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع، فيما انخفض كاكاو لندن إلى أدنى مستوى في شهر، تحت ضغط عمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية.



وأفاد موقع "ناسداك" بأن مصدري الكاكاو استغلوا موجة الارتفاع الأخيرة في الأسعار، التي دفعت العقود إلى أعلى مستوى في أسبوع، لتثبيت أسعار بيع مواتية عبر فتح مراكز تحوط بيعية في العقود الآجلة، تحسبا لموسم الحصاد المرتقب في غرب أفريقيا، الأمر الذي أسهم في دفع الأسعار إلى الهبوط.



كما ساهم ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع في تسريع وتيرة التراجع، في ظل العلاقة العكسية بين قوة الدولار وأسعار السلع.



وكانت أسعار الكاكاو قد سجلت ارتفاعا محدودا يوم الخميس الماضي، مدفوعة بتوقعات بعمليات شراء مرتبطة بإعادة موازنة مؤشرات السلع.



وقدرت مؤسسة Peak Trading Research أن إعادة الموازنة السنوية للمؤشرات قد تقود إلى شراء نحو 37 ألف عقد آجل للكاكاو، بما يعادل قرابة 31% من إجمالي العقود المفتوحة في السوق.



وتزايدت الضغوط على الأسعار بفعل تحسن الظروف المناخية والزراعية في غرب أفريقيا، وكانت مجموعة Tropical General Investments قد ذكرت أن محصول فبراير– مارس في ساحل العاج وغانا مرشح للارتفاع، مع تسجيل قرون كاكاو أكبر حجما وأكثر صحة مقارنة بالعام الماضي.



كما أعلنت شركة مونديليز العالمية أن أحدث بيانات غرب أفريقيا جاءت أعلى بنسبة 7% من متوسط الخمس سنوات، وأعلى بشكل ملحوظ من محصول العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد الرئيسي في ساحل العاج وسط تفاؤل بجودة الإنتاج.



في المقابل، حدت بعض العوامل من حدة التراجع، وأظهرت بيانات رسمية أن شحنات الكاكاو من ساحل العاج منذ بداية موسم التسويق الحالي بلغت 1.073 مليون طن متري حتى 4 يناير، بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تراجعًا نسبيًا في الإمدادات من أكبر منتج للكاكاو عالميا.



كما تستمد الأسعار دعما من توقعات بإدراج عقود الكاكاو الآجلة ضمن مؤشر "بلومبرج للسلع" (BCOM) اعتبارا من هذا الشهر.

وأشارت تقديرات سيتي جروب إلى أن هذا الإدراج قد يجذب تدفقات شرائية تصل إلى ملياري دولار في عقود كاكاو نيويورك.

ويضاف إلى ذلك تراجع المخزونات الخاضعة لرقابة بورصة ICE في المواني الأمريكية إلى أدنى مستوى في نحو عشرة أشهر أواخر ديسمبر، قبل أن تشهد تعافيا محدودا خلال الأيام الأخيرة.



وعلى صعيد التوقعات، خفضت المنظمة الدولية للكاكاو (ICCO) تقديرها لفائض السوق العالمي في موسم 2024/2025 إلى 49 ألف طن متري، كما قلصت تقديرها للإنتاج العالمي.

في المقابل، لا يزال ضعف الطلب العالمي يشكل عامل ضغط رئيسيا على الأسعار، فقد سجل طحن الكاكاو في آسيا وأوروبا تراجعا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام الماضي، وفق بيانات اتحادات الكاكاو الإقليمية، بينما جاءت الزيادة في أمريكا الشمالية محدودة ومتأثرة بعوامل إحصائية.