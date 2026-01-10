الأردن وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية هالوك غورغون، آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، والتطوير والتصنيع المشترك، وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.



جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن الحنيطي، إلى شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية «توساش» (TUSAŞ)، وشركة الصناعات الدفاعية «روكيتسان» (ROKETSAN)، حيث اطلع على أبرز برامج الشركتين في مجالات الطيران العسكري والأنظمة الجوية المتقدمة.



وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية، بما يسهم في بناء شراكات تكنولوجية فاعلة، وتأسيس قاعدة صناعية قادرة على دعم القوات المسلحة ومتطلبات الأمن في البلدين.



وأكد اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والسفير والملحق العسكري الأردني في أنقرة، أهمية الاستفادة من التجربة التركية المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في رفع الكفاءة التقنية والعملياتية للقوات المسلحة الأردنية، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.