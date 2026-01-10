صفعة لترامب.. الأحزاب السياسية في جرينلاند: "لا نريد أن نكون أمريكيين"







في طلب عاجل من الأحزاب السياسية في جرينلاند، خرجت الأحزاب في إعلان مشترك أكدت فيها أنها "لا تريد أن تكون أمريكية".

أكد قادة الأحزاب السياسية في جرينلاند على أنهم لا يريدون أن يكونوا أمريكيين، وليس لأحد ضمهم.



جدد قادة الأحزاب السياسية في جرينلاد رفضهم لفكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة. واورد بيان لقادة الأحزاب الخمسة "لا نريد أن نكون أمريكيين ولا نريد أن نكون دنماركيين، نريد أن نكون جرينلانديين".

يأتي ذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتملّك الجزيرة، وسيحقق مبتغاه سواء "باللين أو بالشدة"، بعد أن كررت كوبنهاجن أن إقليمها الواقع في القطب الشمالي ليس للبيع.

وقال قادة الأحزاب الخمسة في البرلمان المحلي "يجب أن يقرر الجرينلانديون مستقبل جرينلاند".

