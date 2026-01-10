قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
قيود صينية جديدة على المعادن النادرة تُربك الشركات اليابانية
أخبار العالم

أستراليا تعلن حالة الكارثة مع اشتعال حرائق الغابات

حرائق الغابات
محمد على

أعلنت السلطات الأسترالية حالة الكارثة اليوم "السبت" بعد أن دمرت حرائق الغابات منازل وأحرقت مساحات شاسعة من الغابات في جنوب شرق البلاد.

وارتفعت درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة مئوية مع موجة حارة اجتاحت ولاية فيكتوريا، حيث ساهمت الرياح الحارة في تأجيج بعض أخطر ظروف الطقس المؤدية إلى حرائق الغابات منذ حرائق "الصيف الأسود" في الفترة 2019-2020.

واجتاحت واحدة من أكثر حرائق الغابات تدميراً ما يقرب من 150 ألف هكتار (370 ألف فدان) بالقرب من لونجوود، وهي منطقة مغطاة بالغابات الأصلية.

وأعلنت رئيسة وزراء الولاية جاسينتا ألان اليوم السبت حالة الكارثة، ومنحت فرق الإطفاء صلاحيات طارئة لإجبار السكان على الإخلاء.

وقالت: "الأمر كله يتعلق بشيء واحد: حماية الأرواح  .وهذا يرسل رسالة واضحة واحدة: إذا طُلب منك المغادرة، فاذهب".

وقالت آلان إنه تم العثور على ثلاثة أشخاص كانوا مفقودين داخل أحد أخطر مناطق الحرائق في الولاية.

وقال مفوض إدارة الطوارئ تيم ويبوش إن ما لا يقل عن 130 مبنى قد دُمر في جميع أنحاء الولاية، وهو رقم يشمل المنازل والحظائر والمباني الأخرى.

وقال للصحفيين: "لقد شهدنا أضراراً كبيرة في الثروة الحيوانية والأراضي الزراعية وكروم العنب التي تضررت أو دُمرت أيضاً".

وقال ويبوش إن عشرة حرائق كبيرة لا تزال مشتعلة على الرغم من تحسن الأوضاع والأهم من ذلك، أن العديد من هذه الحرائق الكبيرة ستستمر في الاشتعال لأيام، إن لم يكن لأسابيع.".

تابع"نتوقع المزيد من الحرائق اليوم نتيجة للبرق الذي حدث طوال فترة ما بعد ظهر أمس وطوال الليل.".

وقد انحصرت أسوأ الحرائق إلى حد كبير في المناطق الريفية قليلة السكان حيث قد لا يتجاوز عدد سكان البلدات بضع مئات.

أظهرت صور التقطت هذا الأسبوع سماء الليل متوهجة باللون البرتقالي بينما كان الحريق بالقرب من لونغوود يلتهم الأراضي الشجرية.

مرعب

وقال سكوت بورسيل، مربي الماشية، لمحطة الإذاعة الوطنية ABC: “كانت الجمرات تتساقط في كل مكان.. لقد كان الأمر مرعباً”.

وقالت سلطات مكافحة الحرائق إن حريقًا آخر اندلع بالقرب من بلدة والوا الصغيرة مصحوبًا ببرق، حيث أشع حرارة كافية لتشكيل عاصفة رعدية محلية.

وتم استدعاء المئات من رجال الإطفاء من مختلف أنحاء أستراليا للمساعدة.

عانى الملايين من موجة الحر الشديدة التي شهدها هذا الأسبوع.

وقالت جماعة محلية معنية بالحياة البرية إن مئات من صغار الخفافيش نفقت في وقت سابق من هذا الأسبوع مع انخفاض درجات الحرارة بشكل خانق في ولاية جنوب أستراليا.

واجتاحت حرائق الغابات التي اندلعت في الصيف الأسود الساحل الشرقي لأستراليا من أواخر عام 2019 إلى أوائل عام 2020، مما أدى إلى تدمير ملايين الهكتارات، وتدمير آلاف المنازل، وتغطية المدن بدخان سام.

وجد الباحثون أن مناخ أستراليا قد ارتفع بمعدل 1.51 درجة مئوية منذ عام 1910، مما أدى إلى زيادة وتيرة أنماط الطقس المتطرفة فوق البر والبحر.

