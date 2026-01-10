انفجار غاز يهز حيًّا سكنيًّا في مكسيكو سيتي ويخلّف مصابين وإخلاءات واسعة

هزّ انفجار عنيف ناجم عن تسرب للغاز، فجر السبت، مبنى سكنيًا مكوّنًا من ستة طوابق في حي «باسيو دي تاكسكينا» بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، ما أثار حالة من الذعر بين السكان وتسبب في خسائر بشرية ومادية.

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفاوتة، جرى نقلهم لتلقي الرعاية الطبية، فيما سارعت فرق الطوارئ والدفاع المدني إلى فرض طوق أمني حول موقع الانفجار، وبدء عمليات الإخلاء والتمشيط تحسبًا لوجود تسربات إضافية.



وبحسب السلطات المحلية، تم إجلاء نحو 2500 ساكن من 280 شقة داخل المبنى المتضرر والمناطق المحيطة، في إجراء احترازي لضمان سلامة السكان، مع توفير مراكز إيواء مؤقتة للمتضررين.



وامتدت آثار الانفجار إلى المباني المجاورة، حيث لحقت أضرار بسبعة مبانٍ قريبة، وُصفت الأضرار في ثلاثة منها بأنها إنشائية، ما استدعى إخضاعها لفحوص فنية عاجلة لتقييم مدى صلاحيتها للسكن.



ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب التسرب وملابسات الحادث، في وقت أكدت فيه السلطات استمرار أعمال التأمين وإعادة الخدمات بشكل تدريجي، مع التشديد على مراجعة إجراءات السلامة الخاصة بشبكات الغاز تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث.