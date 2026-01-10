قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
قيود صينية جديدة على المعادن النادرة تُربك الشركات اليابانية
لجنة انتخابات الوفد تتلقى الطعون من المرشحين .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش السوري يُحكم سيطرته على حي الشيخ مقصود بحلب بعد اشتباكات مع «قسد»

الجيش السوري
الجيش السوري
أخبار العالم

أعلن الجيش السوري، السبت، انتهاء عملية التمشيط الأمني والعسكري في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، مؤكدًا بسط سيطرته الكاملة على الحي عقب أيام من الاشتباكات التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وذكرت هيئة عمليات الجيش السوري، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن القوات المنتشرة داخل الحي باتت جاهزة للتعامل مع أي طارئ، داعية المدنيين إلى التواصل المباشر مع العناصر العسكرية في الشوارع للإبلاغ عن أي تحركات أو وجود لعناصر تابعة لـ«قسد». 

وأكدت الهيئة أن الجيش باشر مهامه في ترسيخ السيادة الوطنية، متعهدًا بالتعامل الحازم مع أي مصدر لإطلاق النار بما يضمن أمن واستقرار المنطقة وحماية السكان.

وشددت الهيئة، في بيان سابق، على أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة في الشيخ مقصود يتمثل في تسليم أنفسهم وسلاحهم فورًا إلى أقرب نقطة عسكرية، مقابل ضمان حياتهم وسلامتهم الشخصية، في إطار ما وصفته بمحاولة إنهاء المواجهات بأقل قدر ممكن من الخسائر.

وكان الجيش السوري قد أطلق عملية تمشيط شاملة داخل الحي، شملت إزالة الألغام وترتيبات نشر قوات الأمن الداخلي، بعدما أعلن عن اكتشاف وجود أعداد كبيرة من عناصر حزب العمال الكردستاني.

 في المقابل، اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية أن من يخوض الاشتباكات في المنطقة هم من أبناء وبنات الحي، نافية وجود عناصر أجنبية.

وفي سياق متصل، أفاد بيان للجيش السوري بأن قوات «قسد» قصفت مواقع تابعة له خلال الاشتباكات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أكثر من اثني عشر آخرين. وأوضح البيان أنه عقب الانتهاء الكامل من عمليات التمشيط، سيتم تسليم الحي لقوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة لاستئناف عملها الطبيعي.

على الصعيد الدولي، أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، في بيان مشترك عقب لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان، التزام واشنطن بدعم جهود وقف إطلاق النار في حلب، وضمان انسحاب سلمي لقوات سوريا الديمقراطية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقود جهود وساطة بين حكومة دمشق و«قسد» بهدف احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وكان الجيش السوري قد أعلن في وقت سابق حي الشيخ مقصود «منطقة عسكرية مغلقة»، وفرض حظرًا للتجول، في ظل تصعيد ميداني قالت وزارة الدفاع السورية إنه يأتي ضمن إجراءات تهدف إلى حماية المدنيين ومنع استخدامهم كوسيلة ضغط أو كدروع بشرية. في المقابل، اتهمت «قسد» فصائل تابعة للحكومة بمحاولات توغل وقصف مكثف داخل الحي.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن إجراءاتها، بما في ذلك منح المهل وفتح الممرات الآمنة، تسير بالتوازي مع جهود بسط الأمن ودعم قوى إنفاذ القانون.

 وأوضحت أن عدم التعجل في دخول الأحياء وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين يعكس حرص الجيش على سلامتهم، ومنع استغلالهم من قبل المجموعات المسلحة المرتبطة بـ«قسد»، في إطار السعي لإعادة الاستقرار إلى المنطقة بأقل كلفة إنسانية ممكنة.

الجيش السوري قسد أيمن الصفدي قوات سوريا الديمقراطية حزب العمال الكردستاني الشيخ مقصود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

أهالي الضحايا والمصابين

وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

صدام ناري بين مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

منتخب اليد

اليوم.. منتخب كرة اليد يواجه إيران فى دورة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

مران منتخب مصر

تريزيجيه يشارك بشكل طبيعي في مران منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد