قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
قيود صينية جديدة على المعادن النادرة تُربك الشركات اليابانية
لجنة انتخابات الوفد تتلقى الطعون من المرشحين .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني الشجاع

روبيو
روبيو
القسم الخارجي

في تصريح لافت يعكس استمرار لهجة الضغط السياسي والدبلوماسي على طهران، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني، واصفًا إياه بـ«الشجاع»، في إشارة واضحة إلى دعم واشنطن لتطلعات الإيرانيين في الحرية والكرامة وحقوق الإنسان.

وجاءت تصريحات روبيو في وقت تشهد فيه إيران توترات داخلية متصاعدة، وسط انتقادات دولية متكررة لسجل حقوق الإنسان، وتزايد الضغوط الغربية على الحكومة الإيرانية بسبب سياساتها الداخلية والخارجية.

 وأوضح المسؤول الأمريكي أن دعم بلاده لا يستهدف الدولة الإيرانية كمفهوم سياسي، بل ينحاز بشكل مباشر إلى الشعب، معتبرًا أن الإيرانيين أظهروا شجاعة لافتة في مواجهة التحديات والقيود المفروضة عليهم.


وأشار روبيو إلى أن واشنطن تتابع عن كثب تطورات الأوضاع داخل إيران، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية ستواصل استخدام الأدوات الدبلوماسية والسياسية المتاحة لدعم ما وصفه بـ«الحقوق المشروعة للشعب الإيراني»، وفي مقدمتها حرية التعبير وحق المشاركة السياسية دون قيود أو قمع.


ويعكس هذا الموقف امتدادًا لسياسة أمريكية ثابتة تقوم على الفصل بين النظام الحاكم في طهران والمجتمع الإيراني، حيث دأبت الولايات المتحدة في تصريحاتها الرسمية على التأكيد بأنها لا تعادي الشعب الإيراني، بل تعارض ممارسات السلطات التي ترى أنها تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتقويض حقوق المواطنين.

من جانب آخر، يرى مراقبون أن تصريحات روبيو تحمل رسائل متعددة الاتجاهات؛ فهي موجهة للداخل الإيراني لتأكيد الدعم المعنوي والسياسي، وللمجتمع الدولي للتشديد على أن ملف حقوق الإنسان سيظل حاضرًا في أي نقاش يتعلق بإيران، سواء على مستوى العقوبات أو المفاوضات السياسية.

 كما تعكس في الوقت ذاته استمرار التباين الحاد بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل تعثر مسارات التفاهم حول عدد من الملفات الشائكة.


وتأتي هذه التصريحات في سياق أوسع من التحركات الأمريكية التي تؤكد أن قضية الحريات العامة في إيران لم تعد ملفًا ثانويًا، بل عنصرًا أساسيًا في الخطاب السياسي الأمريكي تجاه طهران. وبينما ترفض السلطات الإيرانية ما تصفه بـ«التدخل الخارجي»، تؤكد واشنطن أن دعمها للشعب الإيراني يندرج ضمن التزامها المعلن بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم.


وبين التصريحات المتبادلة والتصعيد السياسي المستمر، يبقى المشهد الإيراني مفتوحًا على احتمالات متعددة، في ظل تداخل العوامل الداخلية مع الضغوط الدولية، واستمرار الجدل حول مستقبل العلاقة بين إيران والولايات المتحدة.

روبيو وزير الخارجية الأمريكي إيران الولايات المتحدة المشهد الإيراني واشنطن التحركات الأمريكية الإدارة الأمريكية الدولة الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

أهالي الضحايا والمصابين

وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

صدام ناري بين مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

منتخب اليد

اليوم.. منتخب كرة اليد يواجه إيران فى دورة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

مران منتخب مصر

تريزيجيه يشارك بشكل طبيعي في مران منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد