انتخاب نجل نتنياهو في اللجنة المركزية لحزب الليكود

انتُخب يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، عضواً في اللجنة المركزية لحزب الليكود في معاليه يوسف، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.



ومن المنتظر أن يتولى يائير نتنياهو منصب عضو في اللجنة المركزية لحزب الليكود ممثلاً لفرع معاليه يوسف، وفق ما جاء في القوائم التي نُشرت بعد انتخاب مؤسسات وفروع الليكود التي جرت في مؤتمر الليكود الأخير.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع حكومة الاحتلال، “نأمل جميعاً أن تتحرر الأمة الفارسية قريباً من نير الاستبداد”.

وأضاف نتنياهو، عندما يحين ذلك اليوم، ستكون إسرائيل وإيران شريكتين مخلصتين مرة أخرى في بناء مستقبل مزدهر ومسالم للشعبين.

في سياق متصل، قال إيال هولتا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن إسرائيل سترد في حال استُهدفت، وأن ردها سيكون أقل ضبطاً للنفس من الرد الأمريكي، وجاءت تصريحات هولتا في مقابلة عبر إذاعة "103FM" الإسرائيلية، حيث تناول التوترات في إيران والخيارات الأمريكية للتعامل مع تطورات المشهد هناك.

وأوضح هولتا أن الشعب الإيراني يحظى حالياً بدعم واضح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً: "ترامب ملتزم بما يحدث في إيران وبالشعب الإيراني بشكل غير مسبوق مقارنةً برؤساء سابقين، هذا الدعم بالغ الأهمية وقد يشكل رادعاً للنظام الإيراني أو تمهيداً لتحركات مستقبلية".