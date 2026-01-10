نتنياهو يلمح إلى احتمال تخلي إسرائيل عن الدعم الأمريكي



أكد رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، على رغبته في عدم التجديد الكامل لمذكرة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تنتهي في 2028.

وذكرت تقارير بريطانية ؛ أن نتنياهو يسعي إلى تخلي الكيان المحتل عن الدعم الأمريكي لشراء الأسلحة.



كما توقع نتنياهو توسيع اتفاقيات التطبيع، والتي تواجه تعثرا بسبب غياب أفق سياسي للفلسطينيين.

وبشأن الاحتجاجات في إيران، صرح نتنياهو قائلا "الثورات تنطلق من الداخل"، محذرا من عواقب وخيمة إذا هاجمت طهران إسرائيل.

كما أبدى نتنياهو استعداده للمثول أمام لجنة تحقيق - لم تُشكّل بعد - بشأن أحداث 7 أكتوبر 2023.