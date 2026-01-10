قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة
مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في تصادم موتوسيكل وكارو بطريق المحلة كفر الشيخ
ماجد أبو زاهرة: 2026 عاماً غنياً بالمشاهد السماوية وظهور مذنب وتكرار الكسوف والخسوف
من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل
أعلى سعر دولار اليوم 10-1-2026
موعد صيام الإسراء والمعراج 2026.. الإفتاء توضح حكمها
أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
سوني تكشف عن أحدث SUV فاخرة بالتعاون مع هوندا.. صور
خبير أسري يكشف كيف تستغل المرأة قدراتها في العلاقات العاطفية
خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بشأن مصير أفشة مع الأهلي
رودريجيز تبحث مع رؤساء البرازيل وكولومبيا العدوان الأمريكي على فنزويلا
حرائق وانفجارات قوية تهز أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
أخبار العالم

نتنياهو يلمح إلى احتمال تخلي إسرائيل عن الدعم الأمريكي

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
محمود نوفل


أكد  رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو،  على رغبته في عدم التجديد الكامل لمذكرة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تنتهي في 2028.

وذكرت تقارير بريطانية ؛ أن نتنياهو يسعي إلى تخلي الكيان المحتل عن الدعم الأمريكي لشراء الأسلحة.

كما توقع نتنياهو توسيع اتفاقيات التطبيع، والتي تواجه تعثرا بسبب غياب أفق سياسي للفلسطينيين.

وبشأن الاحتجاجات في إيران، صرح نتنياهو قائلا "الثورات تنطلق من الداخل"، محذرا من عواقب وخيمة إذا هاجمت طهران إسرائيل.

كما  أبدى نتنياهو استعداده للمثول أمام لجنة تحقيق - لم تُشكّل بعد - بشأن أحداث 7 أكتوبر 2023.

