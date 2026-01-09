قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث بالشأن الدولي: نتنياهو قد يلجأ إلى ضرب أهداف حيوية في بيروت للضغط على لبنان

محمود محسن

علّق سامر كركي، الباحث في الشؤون الدولية والعربية، على ما وصفه بمنح الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضوءًا أخضر لتنفيذ عمليات عسكرية داخل لبنان، محذرًا من أن المنطقة تتجه إلى مسار لا يُحمد عقباه في ظل حالة الجمود السياسي داخل إسرائيل، والدعم الأمريكي، ووجود آلة إعلامية ضخمة تتماهى مع الرواية الإسرائيلية.

وأوضح سامر كركي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن جميع السيناريوهات باتت مطروحة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن نتنياهو سيحاول تكثيف الضربات واستهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية في لبنان بهدف زيادة الضغط السياسي والأمني على بيروت، وأضاف أن لبنان قدّم تنازلات لإسرائيل دون مقابل، ما قد يدفع نتنياهو إلى المضي قدمًا في استهداف مواقع ومنشآت حيوية داخل الأراضي اللبنانية.

وأشار الباحث سامر كركي، إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تنفيذ ضربات جوية أقوى وأعتى، إلى جانب تصعيد في حرب الاغتيالات، ضمن مساعٍ للضغط على لبنان بهدف دفعه إلى القبول بمطالب تتعلق بسلاح حزب الله، ولفت إلى أن الولايات المتحدة قد تعلن رسميًا رفضها لمثل هذه الإجراءات، إلا أن تداعياتها ستقع عمليًا على أكتاف بيروت، بما يفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

واختتم سامر كركي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج ينذر بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، في وقت تغيب فيه المبادرات السياسية الجادة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة ذات كلفة إنسانية وأمنية باهظة.

