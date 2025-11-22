دولة التلاوة.. مصطفى حسني لمتسابق: لما نروح عند ربنا ابقى افتكرنا بالشفاعة

شارك المتسابق عطية الله رمضان، في برنامج دولة التلاوة، وتمكن من أسر قلوب الجمهور ولجنة التحكيم في البرنامج.

وقرأ عطية الله خلال برنامج دولة التلاوة، قوله تعالى "يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وعلق الشيخ مصطفى حسني، على قراءة المتسابق قائلا: يا سيدي عطية الله ، ربنا يتقبل من حضرتك، انت عطية ربنا لينا النهاردة، وبعد عمر طويل لما نروح عند ربنا ابقى افتكرنا بالشفاعة وربنا يتقبل منك ويحشرك مع أهل القرآن ويجعل لك نصيب مما قرأت.

وقال الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية، إن التلاوة رائعة في مجملها وبقول للجماهير توقعوا المزيد لأن المتسابقين في أول البرامج ولسه عندهم كتير.