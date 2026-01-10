حالة الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة والأجواء شديدة البرودة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، السبت، سوف تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

الطقس اليوم في مصر .. أجواء شديدة البرودة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تسجل 20 درجة مئوية للعظمى و11 للصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تنخفض على السواحل الشمالية إلى 19 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى. وتسجل شمال الصعيد 20 درجة للعظمى و7 درجات للصغرى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 23 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

قالت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم متوقع أن يكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق، مع تكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما قد يؤثر على النشاط الزراعي.

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

استمرار نشاط الرياح على معظم المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الأمطار، خلال الطقس اليوم، أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على مناطق تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا للرياح خلال الطقس اليوم، على فترات متقطعة، خاصة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وحذّرت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.