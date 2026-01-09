تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات.. مفاجأة في حالة الطقس غدا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا السبت 10 يناير 2026 استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، في ظل أجواء شتوية باردة تفرض نفسها بقوة، مع تحذيرات من شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى، وتكوّن الصقيع على بعض المناطق الزراعية.



انخفاض درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس يكون شديد البرودة خلال الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على بعض المناطق، قبل أن يعود شديد البرودة مرة أخرى خلال ساعات الليل، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، خاصة في محافظات الوجه القبلي والمناطق الصحراوية.

وأكدت الهيئة أن الصقيع يتكوّن على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية من آثار البرودة الشديدة.

شبورة مائية كثيفة في الصباح

وأشارت الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الثالثة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بوسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

سحب منخفضة وفرص أمطار خفيفة

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا السبت على عدد من المدن والمحافظات، وجاءت كالتالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 20 درجة

الصغرى 11 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى 20 درجة

الصغرى 12 درجة

الطقس في مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 9 درجات

الطقس في سوهاج

العظمى 22 درجة

الصغرى 9 درجات

الطقس في قنا

العظمى 22 درجة

الصغرى 10 درجات

الطقس في أسوان

العظمى 23 درجة

الصغرى 10 درجات

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح، حفاظًا على السلامة العامة.