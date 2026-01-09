مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن بعض المناطق تشهد أمطار بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي، يكون معه كتل هوائية.

ولفتت إلى أن ما تتعرض له البلاد يصحبه رياح سرعتها تتراوح بين 40 إلى 60 كليو على الساعة، وأن نشاط الرياح يجعل المواطنين تشعر بالانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة ولذلك على الجميع الحذر.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المحافظات، وأن هذا سينتج عنه انخفاض رؤية، وأن سرعات الرياح على البحر قد تصل إلى 70 كيلو.

رياح مثيرة للرمال وأمواج البحر عالية



ويشهد الطقس اليوم، نشاط ملحوظ للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، يصاحبها اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة.

حول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة نهارا.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة نهارا.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 22 إلى 24 درجة نهارا.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة نهارا.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة نهارا.