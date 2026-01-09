قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 والقنوات الناقلة
ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين باشتباه تسمم بشبرا الخيمة
الطقس اليوم.. موجة غير مستقرة وأمطار غزيرة تضرب المحافظات
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
نشرت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة الأمطار المتوقعة، خلال الطقس اليوم، المتوقع أن تضرب البلاد، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، المصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أجواء غير مستقرة تضرب البلاد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد نشاط قوي للرياح، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، وتكو الأجواء شتوية باردة خلال ساعات اليوم.

وعن تفاصيل مناطق الأمطار المتوقعة، اليوم، الجمعة، تكون كالتالي:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من: الإسكندرية
وشمال الوجه البحري، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

بينما تكون هناك أمطار متوسطة، خلال الطقس اليوم، على مناطق السلوم، ومطروح، وجنوب الوجه البحري.

وتكون الأمطار خلال الطقس اليوم، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وتكون خفيفة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال وأمواج البحر عالية

ويشهد الطقس اليوم، نشاط ملحوظ للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، يصاحبها اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة.

حول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة نهارا.

السواحل الشمالية  تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة نهارا.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 22 إلى 24 درجة نهارا.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة نهارا.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة نهارا.


