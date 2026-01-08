سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال ساعات.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غدا الجمعة.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة.

وقالت منار غانم في تصريحات تليفزيونية"،: "فصل الشتاء هذا العام مختلف عن العام الماضي وهناك مدن وصلت فيها درجات الحرارة الصغرى لـ 5 و 6 درجات".

وتابعت منار غانم :" يوم الجمعة المقبل ستكون هناك موجة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسيكون هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا ".

سرعات رياح تصل لـ 60 كيلو متر

وأكملت منار غانم :" سيكون هناك سرعات مرتفعة في الرياح تتراوح بين 40 لـ 60 كيلو متر بالساعة واضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط ".

ولفتت منار غانم، إلى أن درجة الحررة العظمى في القاهرة الجمعة المقبلة في فترة النهار ستكون 18 درجة مئوية ونشاط الرياح يزيد الاحساس بدرجات الحرارة وتستمر الموجة طوال الأسبوع المقبل.

أمطار متفاوتة الشدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غداً الجمعة، الموافق 09 يناير 2026.

وتوقعت الهيئة أن يصاحب هذه الحالة نشاط ملحوظ للرياح، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وفقاً للبيان الصادر عن إدارة التنبؤات والإنذار المبكر، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

وحذرت الهيئة من احتمالية وصول هذه الأمطار إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، مع فرصة لتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

كما تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم – مطروح) وجنوب الوجه البحري، بينما تمتد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد كافة الأنحاء نشاطاً للرياح تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 60 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. وأصدرت الهيئة تحذيراً هاماً بشأن انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة الرمال المثارة، بالإضافة إلى التنبيه من ضربات البرق المصاحبة للسحب الرعدية.

اضطراب الملاحة البحرية

حذرت الأرصاد من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية؛ حيث يشهد البحر المتوسط رياحاً تتراوح سرعتها من 50 إلى 70 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج فيه إلى ما بين 3.5 إلى 5.5 متر.

كما يضطرب البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح هناك من 40 إلى 70 كم/ساعة، مع ارتفاع أمواج يصل إلى 4 أمتار.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وضرورة متابعة التحديثات الدورية للنشرات الجوية.

إنذار بحري

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارًا بحريًا يفيد باضطراب حركة الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط، حيث متوقع أن تتجاوز خلاله أمواج البحر الـ 5 أمتار على بعض السواحل.

تحذير من أمواج البحر المتوسط

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن التحذير يشمل الفترة من الساعة 2 صباحًا يوم الجمعة 9 يناير 2026 وحتى الساعة 10 صباحًا يوم السبت 10 يناير 2026.

أوضحت الهيئة أن الاضطراب في البحر المتوسط، يرجع إلى نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 50 و70 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 3.5 و5.5 أمتار، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الصيد والملاحة.