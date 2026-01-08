الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار تضرب البلاد غداً

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غداً الجمعة، الموافق 09 يناير 2026.

وتوقعت الهيئة أن يصاحب هذه الحالة نشاط ملحوظ للرياح، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

خريطة الأمطار والسيول

وفقاً للبيان الصادر عن إدارة التنبؤات والإنذار المبكر، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

وحذرت الهيئة من احتمالية وصول هذه الأمطار إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، مع فرصة لتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

كما تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم – مطروح) وجنوب الوجه البحري، بينما تمتد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد كافة الأنحاء نشاطاً للرياح تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 60 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. وأصدرت الهيئة تحذيراً هاماً بشأن انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة الرمال المثارة، بالإضافة إلى التنبيه من ضربات البرق المصاحبة للسحب الرعدية.

اضطراب الملاحة البحرية

حذرت الأرصاد من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية؛ حيث يشهد البحر المتوسط رياحاً تتراوح سرعتها من 50 إلى 70 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج فيه إلى ما بين 3.5 إلى 5.5 متر.

كما يضطرب البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح هناك من 40 إلى 70 كم/ساعة، مع ارتفاع أمواج يصل إلى 4 أمتار.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وضرورة متابعة التحديثات الدورية للنشرات الجوية.

