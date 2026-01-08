قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق
محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا
تسمم محتمل.. الصيادلة تكشف سبب سحب بعض منتجات لبن الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح.. والأرصاد: يناير ذروة الشتاء ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح: الشعب بيحبه
علق الإعلامي أحمد موسى على زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح، قائلا: الرئيس السيسي حريص على الحضور وتهنئة لقداسة البابا تواضروس.
 

الأرصاد: يناير ذروة الشتاء ودرجات الحرارة الحالية في معدلاتها الطبيعية
قال الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر يناير يُعد ذروة فصل الشتاء في مصر، موضحاً أن درجات الحرارة الحالية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة
قال العميد طارق العكاري، الخبير في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن التنسيق المؤسسي المتناغم بين أجهزة الدولة المصرية بشأن ملف مياه النيل يحمل دلالات استراتيجية ورسائل واضحة ومتعددة الاتجاهات؛ مشدداً على أن القاهرة تتعامل مع هذا الملف باعتباره قضية أمن قومي تمس مقدرات الشعب المصري، وليس مجرد ملف فني أو تقني.

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء
أعلنت الفنانة لقاء سويدان، إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها على قناة "الشمس".

الصحة تحذر من الحقنة السحرية ومراكز التخسيس الوهمية: خطر حقيقي على المواطنين
حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الانسياق وراء إعلانات مراكز التخسيس غير المرخصة، وما يُروج له تحت مسمى «الحقنة السحرية» لإنقاص الوزن، مؤكدًا أن الوزارة تشن حملات رقابية مكثفة للتصدي لهذه الظاهرة التي تمثل تهديدا مباشرا للصحة العامة.

متحدث الكنيسة القبطية: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تعزز روح المواطنة والانتماء للوطن
قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد؛ تحمل أصداء إيجابية واسعة تتجاوز حدود المكان، لتصل إلى كل بيت في مصر والمصريين بالخارج، مشددا على أن هذه الزيارة تعكس مفهوم المواطنة الكاملة والانتماء الواحد للوطن.

اتحاد منتجي الدواجن: التخوفات من ارتفاع الأسعار قبل رمضان مبالغ فيها.. وإنتاجنا مطمئن
أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن التخوفات من اقتراب ارتفاع أسعار الدواجن قبل شهر رمضان  هي تخوفات مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إنتاجنا هذا العام يتجاوز 25% عن العام الماضي.

لا تصوير في المقابر.. قرار عاجل من شعبة المصورين الصحفيين بشأن الجنازات والعزاءات
أكد محمد هشام نائب رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، أن النقابة عقدت اجتماع مع رئيس نقابة المهن التمثيلية وتم النقاش حول ملف تصوير الجنازات والعزاءات للمشاهير .

الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟
أكد حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، أن الرد الروسي حتى الآن على احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط الروسية "مارينيرا" يبقى ضمن حدود الرد المعقول والطبيعي.


حلب مشتعلة| الجيش السوري يواجه قسد في الأشرفية والشيخ مقصود
قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الهدنة في مدينة حلب انتهت لتبدأ على إثرها اشتباكات متقطعة سرعان ما اشتدت حدّتها، لا سيما في حي بني زيد، الواقع غرب حي الشيخ مقصود، حيث تفصل بين الحيين منطقة متداخلة لا يفصلها سوى شارع واحد، مشيراً إلى دخول قوات وزارة الدفاع إلى المنطقة واندلاع اشتباكات عنيفة هناك.

الرئيس السيسي أحمد موسى درجات الحرارة لقاء سويدان حسام عبد الغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

ترشيحاتنا

لقاء سويدان

بيوقف نص الوش.. معلومات مهمة عن مرض لقاء سويدان

لقاء سويدان

بعد إعلان لقاء سويدان إصابتها بشلل الوجه.. اكتشف أعراض العصب السابع

مرضى السرطان

لمرضى السرطان.. إزاي تعتني بنفسك خلال رحلة العلاج

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد