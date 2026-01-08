أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح.. والأرصاد: يناير ذروة الشتاء ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح: الشعب بيحبه

علق الإعلامي أحمد موسى على زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح، قائلا: الرئيس السيسي حريص على الحضور وتهنئة لقداسة البابا تواضروس.



الأرصاد: يناير ذروة الشتاء ودرجات الحرارة الحالية في معدلاتها الطبيعية

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر يناير يُعد ذروة فصل الشتاء في مصر، موضحاً أن درجات الحرارة الحالية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة

قال العميد طارق العكاري، الخبير في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن التنسيق المؤسسي المتناغم بين أجهزة الدولة المصرية بشأن ملف مياه النيل يحمل دلالات استراتيجية ورسائل واضحة ومتعددة الاتجاهات؛ مشدداً على أن القاهرة تتعامل مع هذا الملف باعتباره قضية أمن قومي تمس مقدرات الشعب المصري، وليس مجرد ملف فني أو تقني.

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها على قناة "الشمس".

الصحة تحذر من الحقنة السحرية ومراكز التخسيس الوهمية: خطر حقيقي على المواطنين

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الانسياق وراء إعلانات مراكز التخسيس غير المرخصة، وما يُروج له تحت مسمى «الحقنة السحرية» لإنقاص الوزن، مؤكدًا أن الوزارة تشن حملات رقابية مكثفة للتصدي لهذه الظاهرة التي تمثل تهديدا مباشرا للصحة العامة.

متحدث الكنيسة القبطية: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تعزز روح المواطنة والانتماء للوطن

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد؛ تحمل أصداء إيجابية واسعة تتجاوز حدود المكان، لتصل إلى كل بيت في مصر والمصريين بالخارج، مشددا على أن هذه الزيارة تعكس مفهوم المواطنة الكاملة والانتماء الواحد للوطن.

اتحاد منتجي الدواجن: التخوفات من ارتفاع الأسعار قبل رمضان مبالغ فيها.. وإنتاجنا مطمئن

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن التخوفات من اقتراب ارتفاع أسعار الدواجن قبل شهر رمضان هي تخوفات مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إنتاجنا هذا العام يتجاوز 25% عن العام الماضي.

لا تصوير في المقابر.. قرار عاجل من شعبة المصورين الصحفيين بشأن الجنازات والعزاءات

أكد محمد هشام نائب رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، أن النقابة عقدت اجتماع مع رئيس نقابة المهن التمثيلية وتم النقاش حول ملف تصوير الجنازات والعزاءات للمشاهير .

الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟

أكد حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، أن الرد الروسي حتى الآن على احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط الروسية "مارينيرا" يبقى ضمن حدود الرد المعقول والطبيعي.



حلب مشتعلة| الجيش السوري يواجه قسد في الأشرفية والشيخ مقصود

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الهدنة في مدينة حلب انتهت لتبدأ على إثرها اشتباكات متقطعة سرعان ما اشتدت حدّتها، لا سيما في حي بني زيد، الواقع غرب حي الشيخ مقصود، حيث تفصل بين الحيين منطقة متداخلة لا يفصلها سوى شارع واحد، مشيراً إلى دخول قوات وزارة الدفاع إلى المنطقة واندلاع اشتباكات عنيفة هناك.