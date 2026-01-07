قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض
وزيرا الري والخارجية: لن نتهاون في أمننا المائي وسنتخذ التدابير القانونية ضد الإجراءات الأحادية
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟
أحمد موسى: الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولديها قانونها الخاص
مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الدنماركي في واشنطن الأسبوع المقبل
هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني
فوز الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل لعام 2026 فرع خدمة الإسلام
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟

أكد حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، أن الرد الروسي حتى الآن على احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط الروسية "مارينيرا" يبقى ضمن حدود الرد المعقول والطبيعي.

وأوضح مشيك في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رد موسكو الحالي يقتصر على التصريحات الرسمية من وزارة الخارجية الروسية والمتحدثة باسمها، ماريا زخاروفا، والتي شددت على ضرورة عدم عرقلة عودة المواطنين الروس الذين كانوا على متن الناقلة إلى روسيا.

وأوضحت وزارة النقل الروسية أن الاتصال بناقلة النفط انقطع عند الساعة الثالثة من التوقيت المحلي للعاصمة موسكو، وأن الناقلة كانت تحمل إذنًا قانونيًا للإبحار منذ الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وأشار مشيك إلى أن موسكو قالت إنّ أي احتجاز للناقلة غير مبرر، مؤكدًا أن روسيا عادةً ما تصدر ردودًا أقوى في مثل هذه القضايا، خصوصًا مع تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين السابقة بشأن سفن روسية في البحر.

وأشار إلى أن الوضع الحالي يوضح أن موسكو لم تتخذ خطوات تصعيدية حتى الآن، رغم توقعات بعض المحللين المحليين بأن روسيا قد تلجأ إلى ضرب أو احتجاز سفن للدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، إذا استدعى الأمر.

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

