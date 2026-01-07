الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟

أكد حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، أن الرد الروسي حتى الآن على احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط الروسية "مارينيرا" يبقى ضمن حدود الرد المعقول والطبيعي.

وأوضح مشيك في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رد موسكو الحالي يقتصر على التصريحات الرسمية من وزارة الخارجية الروسية والمتحدثة باسمها، ماريا زخاروفا، والتي شددت على ضرورة عدم عرقلة عودة المواطنين الروس الذين كانوا على متن الناقلة إلى روسيا.

وأوضحت وزارة النقل الروسية أن الاتصال بناقلة النفط انقطع عند الساعة الثالثة من التوقيت المحلي للعاصمة موسكو، وأن الناقلة كانت تحمل إذنًا قانونيًا للإبحار منذ الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وأشار مشيك إلى أن موسكو قالت إنّ أي احتجاز للناقلة غير مبرر، مؤكدًا أن روسيا عادةً ما تصدر ردودًا أقوى في مثل هذه القضايا، خصوصًا مع تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين السابقة بشأن سفن روسية في البحر.

وأشار إلى أن الوضع الحالي يوضح أن موسكو لم تتخذ خطوات تصعيدية حتى الآن، رغم توقعات بعض المحللين المحليين بأن روسيا قد تلجأ إلى ضرب أو احتجاز سفن للدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، إذا استدعى الأمر.