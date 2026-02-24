قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش بيعرف يلعب.. عماد متعب يهاجم كامويش
حمد لاشين: إيران ستغلق مضيق هرمز إذا حدثت حرب مع أمريكا
انخفاض حراري غير مسبوق.. تحذيرات زراعية عاجلة|ممنوع ري القمح والفول اليوم
زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه؟.. الإفتاء تجيب
بتصميم الـ بيك أب .. مواصفات ميتسوبيشي L200 الجديدة | صور
متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 2026؟ .. اعرف توقيتها وعدد ركعاتها
مرام علي: الدراما السورية في طريقها للصدارة.. وسنحقق نجاحات كبيرة
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي
الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
اقتصاد

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026

أسعار سبائك الذهب
أسعار سبائك الذهب
محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، مقارنة بأسعار الأمس، مع اختلاف طفيف بين أعيرة الذهب المختلفة وسعر الجنيه الذهب. فيما يلي تفاصيل الأسعار:

أسعار سبائك الذهب اليوم

عيار 24: سعر البيع 7,986.56 جنيه، سعر الشراء 8,226.16 جنيه.

عيار 22: سعر البيع 7,321.02 جنيه، سعر الشراء 7,540.65 جنيه.

أسعار السبائك والعملات الذهبية

الذهب يسجل قمة تاريخية فوق 5200 دولار للأوقية لارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وضعف الدولار

سبيكة ذهب عيار 24: 7,986.56 جنيه للبيع، 8,226.16 جنيه للشراء.

سبيكة ذهب عيار 21: 6,988.24 جنيه للبيع، 7,197.89 جنيه للشراء.

الأونصة الذهبية: 248,410.06 جنيه للبيع، 255,862.36 جنيه للشراء.

كيلو الذهب: 7,986,562.79 جنيه للبيع، 8,226,159.67 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21: سعر البيع 6,988.24 جنيه، سعر الشراء 7,197.89 جنيه.

عيار 18: سعر البيع 5,989.92 جنيه، سعر الشراء 6,169.62 جنيه.

عيار 14: سعر البيع 4,658.83 جنيه، سعر الشراء 4,798.59 جنيه.

سعر الذهب

عيار 12: سعر البيع 3,993.28 جنيه، سعر الشراء 4,113.08 جنيه.

عيار 10: سعر البيع 3,327.73 جنيه، سعر الشراء 3,427.57 جنيه.

عيار 9: سعر البيع 2,994.96 جنيه، سعر الشراء 3,084.81 جنيه

عيار 8: سعر البيع 2,662.19 جنيه، سعر الشراء 2,742.05 جنيه

عيار 6: سعر البيع 1,996.64 جنيه، سعر الشراء 2,056.54 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه ذهب 24 قيراط: 63,892.50 جنيه للبيع، 65,809.28 جنيه للشراء.

الجنيه ذهب 21 قيراط: 55,905.94 جنيه للبيع، 57,583.12 جنيه للشراء.

 

