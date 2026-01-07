قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها
أخبار العالم

موسكو تتهم واشنطن باستخدام القوة للسيطرة على ناقلة نفط روسية في شمال الأطلسي

محمود عبد القادر

اتهمت روسيا، الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، باستخدام القوة؛ للسيطرة على ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي، معتبرة أن السفينة كانت تبحر في المياه الدولية، وتتمتع بحق حرية الملاحة وفق القانون البحري الدولي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت احتجاز ناقلة نفط روسية؛ في إطار ملاحقتها للناقلات المرتبطة بفنزويلا. 

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، عبر منصة «إكس»،: إن وزارتي العدل والأمن الداخلي، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، أعلنتا احتجاز الناقلة «بيلا 1» بدعوى انتهاكها العقوبات الأمريكية.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية وروسية، من بينها «فوكس نيوز» و«سي إن إن» و«روسيا اليوم»، أن الجيش الأمريكي نفذ عملية للسيطرة على الناقلة؛ بعد أن أرسلت موسكو قطعا بحرية لمرافقتها، في خطوة زادت من حدة التوتر بين الجانبين.

ووفق التقارير، فإن الناقلة، التي كانت تعرف سابقا باسم «بيلا 1»، خضعت لعقوبات أمريكية عام 2024 باعتبارها جزءا مما تصفه واشنطن بـ«أسطول خفي» لنقل النفط بشكل غير مشروع. 

وكانت قوات خفر السواحل الأمريكية، قد حاولت- الشهر الماضي- السيطرة على السفينة قرب فنزويلا، لكنها فشلت؛ بعد أن غيرت الناقلة مسارها وغادرت المنطقة.

وواصلت الولايات المتحدة ملاحقة السفينة في أثناء توجهها شمال شرقي المحيط الأطلسي، حيث نشرت طائرات استطلاع انطلقت من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة سوفولك لمراقبتها لعدة أيام، وخلال المطاردة، رسم طاقم الناقلة، العلم الروسي على هيكلها؛ في إشارة إلى أنها تبحر تحت الحماية الروسية.

وفي وقت لاحق، ظهرت السفينة في السجل الروسي الرسمي باسم جديد هو «مارينيرا»، كما تقدمت موسكو بطلب دبلوماسي رسمي الشهر الماضي تطالب فيه واشنطن بوقف ملاحقة الناقلة.

ورغم حمل السفينة «الصفة الروسية»؛ أفاد مصدران مطلعان لشبكة «سي إن إن» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعترف بهذه الصفة، وتعتبر السفينة بلا جنسية؛ ما يبقي الباب مفتوحا أمام إجراءات قانونية لمصادرتها.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن السفينة ترفع العلم الروسي، وتبحر في المياه الدولية وفقا للقانون البحري الدولي، داعية الدول الغربية إلى احترام حقها في حرية الملاحة.

روسيا الولايات المتحدة ناقلة نفط روسية شمال المحيط الأطلسي احتجاز ناقلة نفط روسية

