روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية

دعا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا يوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى الإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، محذراً من أن تصرفات واشنطن قد تُمهد لعهد جديد من الاستعمار والإمبريالية.

الفوضى والهيمنة الأمريكية

وقال فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن الاعتداء على زعيم فنزويلا... بات نذيراً بالعودة إلى عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية بالقوة"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

وأدانت روسيا "العدوان المسلح الأمريكي على فنزويلا"، ودعت واشنطن إلى "الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب شرعياً لدولة مستقلة وزوجته"، سيليا فلوريس.

وأضاف نيبينزيا: "إن واشنطن تُعزز زخم الاستعمار الجديد والإمبريالية، اللذين أدانتهما ورفضتهما شعوب هذه المنطقة ودول الجنوب العالمي مراراً وتكراراً وبشكل قاطع... لقد دق ناقوس الخطر في جميع أنحاء المنطقة، مُعلناً بدء حقبة جديدة من الاستعمار والإمبريالية في كل دولة من دول نصف الكرة الغربي".

وقال المندوب الروسي : "إن أولئك الذين، في ظروف أخرى، يثورون غضباً ويطالبون الآخرين باحترام ميثاق الأمم المتحدة، يبدون اليوم منافقين وغير لائقين بشكل خاص"، في إشارة واضحة إلى انتقادات الغرب لروسيا بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.

التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

وفي نفس السياق، أدانت الصين، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عُقد اليوم، التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا.

وقال فو كونج، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: "بصفتها عضواً دائماً في المجلس، تجاهلت الولايات المتحدة المخاوف الجدية للمجتمع الدولي، وانتهكت بشكلٍ صارخ سيادة فنزويلا وأمنها وحقوقها ومصالحها المشروعة، وخالفت بشكلٍ خطير مبادئ المساواة في السيادة".

وأضاف: "لا يحق لأي دولة أن تتصرف كشرطي العالم، ولا يحق لأي دولة أن تدّعي أنها القاضي الدولي".

كما دعت الصين الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، من الحجز.