محامي مؤسس موقع ويكيليكس يترافع عن مادورو

أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الاثنين، بأن باري بولاك المحامي الذي دافع عن مؤسس موقع ويكيلكس وليام أسانج، سيترافع عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أعتقلته قوات من الجيش الأمريكي أمس الأول السبت من العاصمة كاركاس إلى جانب زوجته واقتيدا إلى ولاية نيويورك.

وأبلغ مارك دونيلي، وهو محامٍ متخصص في قضايا ذوي الياقات البيضاء من هيوستن ومدعٍ عام سابق في وزارة العدل الأمريكية، المحكمة بأنه سيمثل زوجة مادورو، سيليا فلوريس وتشير سيرته الذاتية في مكتب المحاماة إلى أنه يتحدث الإسبانية، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

واعتقلت قوات أمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته السبت الماضي، خلال عملية راح ضحيتها عشرات الأشخاص من بينهم مدنيين جراء الانفجارات التي ضربت العاصمة كاركاس إلى جانب عدد من المناطق الأخرى.

واقتيد مادورو وزوجته إلى نيويورك، وخرج الاثنين إلى المحكمة ليحاكم بتهمة تهريب المخدرات.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيور جوتيريش، يوم الاثنين أنه يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تصاعد حالة عدم الاستقرار في فنزويلا، وتأثير ذلك المحتمل على المنطقة، والسابقة التي قد تُرسى لكيفية إدارة العلاقات بين الدول.

وأضاف في كلمة له قرأتها الدبلوماسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي: "تأتي هذه التطورات الأخيرة في أعقاب فترة من التوترات المتصاعدة، بدأت في منتصف أغسطس".