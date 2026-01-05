قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال
أخبار العالم

محامي مؤسس موقع ويكيليكس يترافع عن مادورو

أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الاثنين، بأن باري بولاك المحامي الذي دافع عن مؤسس موقع ويكيلكس وليام أسانج، سيترافع عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أعتقلته قوات من الجيش الأمريكي أمس الأول السبت من العاصمة كاركاس إلى جانب زوجته واقتيدا إلى ولاية نيويورك.

محامي ويكيليكس يترافع عن مادورو

وأبلغ مارك دونيلي، وهو محامٍ متخصص في قضايا ذوي الياقات البيضاء من هيوستن ومدعٍ عام سابق في وزارة العدل الأمريكية، المحكمة بأنه سيمثل زوجة مادورو، سيليا فلوريس وتشير سيرته الذاتية في مكتب المحاماة إلى أنه يتحدث الإسبانية، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

واعتقلت قوات أمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته السبت الماضي، خلال عملية راح ضحيتها عشرات الأشخاص من بينهم مدنيين جراء الانفجارات التي ضربت العاصمة كاركاس إلى جانب عدد من المناطق الأخرى.

واقتيد مادورو وزوجته إلى نيويورك، وخرج الاثنين إلى المحكمة ليحاكم بتهمة تهريب المخدرات.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيور جوتيريش، يوم الاثنين أنه يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تصاعد حالة عدم الاستقرار في فنزويلا، وتأثير ذلك المحتمل على المنطقة، والسابقة التي قد تُرسى لكيفية إدارة العلاقات بين الدول.

وأضاف في كلمة له قرأتها الدبلوماسية روزماري ديكارلو خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي: "تأتي هذه التطورات الأخيرة في أعقاب فترة من التوترات المتصاعدة، بدأت في منتصف أغسطس".

مؤسس موقع ويكيليكس موقع ويكيليكس مادورو الرئيس الفنزويلي الجيش الأمريكي

