نائبة مادورو تحدث حسابها على إكس: نسير على خطى بوليفار وتشافيز

حدثت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو النبذة التعريفية لحسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي "إكس".

نائبة مادورو

وكتبت نائبة مادورو في تعريفها على "إكس": "نائبة الرئيس التنفيذي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، مع الرئيس نيكولاس مادورو على خطى بوليفار وتشافيز".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أُقتيد مادورو، مكبلا بالأصفاد، إلى محكمة في مانهاتن، حيث سيمثل لأول مرة أمام قاضٍ في الولايات المتحدة، وقد رافقت زوجته سيليا فلوريس، التي تُتهم بالمشاركة في تهريب آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، العملية الأمنية التي شهدت إجراءات مشددة.

تم نقل مادورو وزوجته في طائرة هليكوبتر فوق تمثال الحرية، ثم إلى المحكمة في مركبة مدرعة، قادمين من سجن بروكلين المعروف بظروفه القاسية، وأظهرت الصور مادورو مكبل اليدين ومحاطًا برجال الأمن، وسط تغطية إعلامية واسعة.