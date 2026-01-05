إسرائيل تعلن ضربات جديدة جنوبي لبنان ومقتل عنصرين من حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/، تنفيذ ضربة جنوبي لبنان أسفرت عن مقتل شخصين وصفهما بأنهما من عناصر حزب الله، بذريعة أنهما كانا يعملان على إعادة بناء بنية تحتية للحزب في المنطقة.

وأضاف الجيش، حسبما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الضربة وقعت في بلدة الجميجمة جنوبي لبنان.

وأشار إلى أن عمليات مماثلة نُفذت خلال الأيام الماضية، شملت مقتل أحد عناصر حزب الله في بلدة الخيام، واستهداف مواقع قال إنها بنى تحتية عسكرية، من بينها منشأة تدريب تابعة لقوة الرضوان ومخازن أسلحة.

وتأتي الضربات في وقت تتواصل فيه مناقشات سياسية بشأن نزع سلاح حزب الله. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عقب لقائه منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان جانين هينيس في القدس، إن نزع سلاح الحزب "ضروري لأمن إسرائيل ومستقبل لبنان"، مضيفا أن الجهود التي تبذلها الحكومة والجيش اللبناني "غيركافية"