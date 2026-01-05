قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال
هل تصح الجماعة مع المأموم الذي يستكمل صلاته؟.. أمين الفتوى يجيب
تعادل سلبي وسيطرة مصرية مع إصابة محمد حمدي في الشوط الأول أمام بنين
ما حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن؟.. الإفتاء تجيب
4 خطوات.. رابط الاستعلام عن بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا
نتنياهو: ملتزمون بإعادة آخر جثمان من غزة ونعمل على هذا الأمر

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملتزمون بإعادة آخر جثمان من غزة ونعمل على الأمر في هذه الأثناء، و أضاف تحدثنا أنا وترامب كثيرا بشأن إعادة آخر جثمان رهينة إسرائيلي من غزة.

 وتابع نتنياهو قائلا، الرئيس ترمب أكد التزامه بتفكيك سلاح حماس ونزع السلاح من غزة.

كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن موقفي أنا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واضح، ولن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي، أو ترميم صناعة الصواريخ البالستية.

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، تعليقًا على لقاء رئيس المخابرات المصرية العامة، بنائب رئيس دولة فلسطين ورئيس المخابرات الفلسطينية، إن هذا اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطورات السياسية الراهنة.

وأوضح أحمد رفيق عوض، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد، أو من المتوقع أن يعود، إلى إسرائيل قادمًا من واشنطن محمّلًا بدعم كبير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمنحه هامشًا أوسع للمناورة في ما يتعلق بتفسير وتطبيق المرحلة الثانية من التفاهمات، لافتًا إلى أن نتنياهو قد يبعث بإشارات عن استعداده لتطبيق هذه المرحلة ولكن وفق شروطه الخاصة.

وأشار إلى أن من بين هذه الإشارات، الحديث عن فتح معبر رفح بين الطرفين وفي الاتجاهين، معتبرًا أن هذا الطرح يعكس رغبة إسرائيلية مشروطة في المضي قدمًا بالمرحلة الثانية، وهو ما يتطلب تنسيقًا فلسطينيًا - مصريًا وثيقًا.

وأكد مدير مركز المتوسط أن هذا التنسيق بالغ الأهمية، خاصة أن إسرائيل والأطراف الأوروبية لهم وجود فعلي على المعبر، ما يجعل مسألة تشغيله شديدة الحساسية بالنسبة للفلسطينيين والمصريين على حد سواء.

وذكّر بأن إسرائيل كانت قد اقترحت في وقت سابق، فتح معبر رفح في اتجاه واحد فقط، وهو ما رفضته مصر، لما يحمله من مخاطر تتعلق بدفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية دون عودة.

وشدد عوض، على أن فتح المعبر في الاتجاهين يُعد ضرورة أمنية واستراتيجية لكل من الفلسطينيين والمصريين، بل وللأمن العربي عمومًا، معتبرًا أن هذا يفسر أهمية اللقاء المصري - الفلسطيني على المستويين السياسي والميداني.


 


 

