الأوضاع في غزة.. مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع

تواصل مصر جهودها المكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار دورها الإنساني والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

«إكسترا نيوز» ترصد التفاصيل من أمام معبر رفح

وأكد كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» بمعبر رفح، أن القافلة التاسعة بعد المئة من المساعدات الإنسانية المصرية لغزة تحركت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بإشراف الهلال الأحمر المصري، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها سكان القطاع.

وأشار إلى أن القافلة تضم مواد غذائية متنوعة، من بينها الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب ألبان الأطفال، فضلًا عن مساعدات إيوائية تشمل الملابس الشتوية والأغطية والبطاطين والخيام، كما تحتوي الشاحنات على كميات من المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، بما يسهم في إنارة المخابز والمرافق الحيوية داخل القطاع.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي نتيجة استقبال ميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي خلال الفترة الماضية لعدد كبير من السفن والطائرات المحملة بالمعونات من مختلف دول العالم.

قافلة «زاد العزة» الـ109 تحمل أكثر من 148 ألف سلة غذائية

من جانبه قال زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية، إن القافلة 109 من سلسلة قوافل "زاد العزة" لا تزال تتدفق من الأراضي المصرية إلى داخل قطاع غزة، ضمن جهود مصرية مستمرة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للفلسطينيين، موضحا أن الشاحنات تمر أولًا عبر معبر العوجة للتفتيش والمراجعة قبل التوجه إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ المواد الإنسانية.

وأضاف «قاسم»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية اقاهرة الإخبارية، أن القافلة تشمل شحنات متنوعة، من مواد الإيواء مثل الخيام إلى آلاف السلال الغذائية، إذ تحمل على متنها ما يزيد عن 148 ألف سلة غذائية وقرابة 800 طن من أجولة الطحين، وأكثر من 1800 طن من المواد الإغاثية، بالإضافة إلى 1400 طن من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والمخابز داخل القطاع.

وتابع، أن تدفق الشاحنات بدأ منذ ساعات فجر اليوم، إذ لا تزال القوافل تتحرك بشكل مستمر لتغطية احتياجات السكان، في حين لوحظ عودة جزء من الشاحنات التي تم دفعها في الساعات الأولى دون تفريغها، ما يعكس تحديات مستمرة في عملية النقل والتوزيع.

وأكد زياد قاسم أن هذه القافلة تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لمصر لدعم قطاع غزة، بهدف توفير المواد الأساسية للمواطنين وتشغيل البنية التحتية الحيوية، بما يشمل المخابز والمستشفيات، وتخفيف الضغط الإنساني في مختلف مناطق القطاع.

ارتفاع أعداد نداءات الاستغاثة المعلقة.. تفاصيل

قال مراسل القاهرة الإخبارية يوسف أبو كويك إن الواقع الميداني في قطاع غزة يشير إلى فقدان الجهات الخدمية قدرتها على تنفيذ التدخلات الطارئة، رغم تشكيل غرفة العمليات الحكومية للتدخلات العاجلة في المحافظة الجنوبية، موضحًا أن الإمكانات المتاحة لم تعد كافية لمواجهة حجم الكارثة الإنسانية القائمة.

وأوضح أبو كويك أن جهاز الدفاع المدني أعلن تعليق الاستجابة الإنسانية الطارئة لإزالة مخاطر المباني الآيلة للسقوط، بعد أن تمكن من الاستجابة لنحو 3445 نداء استغاثة، ما يعني بقاء قرابة 1560 نداءً إنسانيًا معلقًا، مرجعًا ذلك إلى فقدان الجهاز لقدراته اللوجستية، وعلى رأسها نفاد الوقود وعدم توفره للتحرك في مختلف المناطق، إضافة إلى تلف المعدات نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه بعد مرور 84 يومًا على وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون يستشهدون بسبب تداعيات الحرب، لافتًا إلى انهيار بناية في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة نحو 15 آخرين، بعضهم وصفت جراحهم بالخطرة، وهو ما يعكس استمرار المخاطر اليومية على حياة السكان.